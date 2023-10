Huskies verlieren das erste Hessenderby

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Mit 1:2 (0:1/1:0/0:1) mussten sich die Kassel Huskies am heutigen Sonntag dem hessischen Rivalen aus Bad Nauheim geschlagen geben....

Kassel. (PM Huskies) Mit 1:2 (0:1/1:0/0:1) mussten sich die Kassel Huskies am heutigen Sonntag dem hessischen Rivalen aus Bad Nauheim geschlagen geben.

Die Gäste aus der Wetterau machten dabei das Beste aus ihren Chancen und bestätigten abermals ihren Ruf als Angstgegner der Huskies. Für den ECN traf Kapitän Marc El-Sayed sowie Jordan Hickmott. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Huskies erzielte Alec Ahlroth.

Bereits der Beginn der Partie glich den Spielverläufen der Halbfinalserie der vergangenen Saison. Die Huskies erspielten sich optische Vorteile, schafften es jedoch nicht, diese in Tore umzumünzen. Fast selbsterklärend gehörte das erste Tor des Abends den Gästen. Mit der ersten eigenen Chance schloss ECN-Kapitän Marc El-Sayed einen klug ausgespielten Konter ab und verlud Brandon Maxwell zum 0:1 (3.). Die Gastgeber taten sich in der Folge schwer und waren hauptsächlich durch Alec Ahlroth gefährlich. Frei vor Gästekeeper Lunemann scheiterte der Deutschfinne am Keeper (8.), ehe er wenige Minuten später einen strammen Abschluss an den linken Pfosten krachen ließ (17.).

Doch im zweiten Drittel war das Glück dann endlich mit dem Tüchtigen! Ahlroth drang mit viel Geschwindigkeit in die Nauheimer Zone ein, verlud zwei Verteidiger und jagte die Scheibe über Lunemanns Schulter ins Kreuzeck. Die Huskies behielten auch in der Folge optisch die Oberhand, doch die fortdauernden Nadelstiche der Gäste blieben nicht aus.

So ging es pari in den Schlussabschnitt. Hier belauerten sich beide Teams, zollten jedoch läuferisch sowie technisch dem hohen Anfangstempo ihren Tribut. Als sich beide Teams mental schon auf die Verlängerung eingestellt hatten, bot sich für die Huskies die ersehnte Möglichkeit zum Knockout. Christoph Körner war in der 54. Minute vom Hauptschiedsrichter-Duo Klein / Brill auf die Sünderbank geschickt worden. Doch statt den Führungstreffer zu feiern, mussten die 4.258 Zuschauer mit ansehen, wie ein weiterer Nauheimer Konter zur Perfektion gebracht wurde. Daniel Weiß hatte die Scheibe quer auf den mitgeeilten Hickmott gespielt, der Maxwell mit einem strammen Abschluss keine Chance ließ (55.). Die Huskies starteten zwar noch eine letzte Schlussoffensive, doch nennenswerte Chance erspielten sich die Mannen von Bo Subr nicht mehr.

Tore:

0:1 El-Sayed (Orendorz, Körner – 3. Min.)

1:1 Ahlroth (Müller – 22. Min.)

1:2 Hickmott (Weiß -55. Min.)

