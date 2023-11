Huskies unterliegen effizienten Steelers mit 3:6

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Sonntagabend ging es für die Huskies, begleitet von zahlreichen Fans, nach Bietigheim zum Spiel gegen die Steelers....

Kassel. (PM Huskies) Am heutigen Sonntagabend ging es für die Huskies, begleitet von zahlreichen Fans, nach Bietigheim zum Spiel gegen die Steelers.

Gegen Bietigheim gab es für die Huskies, zum ersten Mal nach fünf Spielen, keine Punkte zu holen. Zwar kamen die Schlittenhunde im Schlussdrittel noch zum Ausgleich, fanden auf den erneuten Führungstreffer der Steelers jedoch keine Antwort mehr.

Gleich mit Spielbeginn nahmen die Huskies das Heft des Handels an sich. Mit zwei Strafzeiten auf Seiten der Huskies, kamen schließlich auch die Steelers in die Partie. Im zweiten Überzahlspiel waren die Gastgeber durch einen abgefälschten Schuss von Zerter-Gossage, welcher so im Bogen über Huskies-Keeper Hufsky flog, erfolgreich (6.). Nachdem die Schlittenhunde selbst ein Powerplay ungenutzt ließen, war es ein Konter, der den Ausgleich brachte. Nach einem Querpass von Keck, konnte Korte zu seinem zweiten Saisontreffer abschließen (12.). Die Nordhessen blieben die überlegene Mannschaft, scheiterten jedoch mehrmals an Steelers-Goalie Schmidt oder an Blocks der Bietigheimer Defensive. In der letzten Minute schienen die Nordhessen bereits einen der seltenen Gegenangriffe der Gastgeber verteidigt zu haben, da brachten die Steelers die Scheibe noch vor das Tor, wo Gropp goldrichtig stand und seinem Team so eine Führung zur ersten Pause bescherte (20.).

Zu Beginn des Mittelabschnitts bot sich den Huskies erneut die Gelegenheit in Überzahl ein Tor zu erzielen. Die beste Chance hatte dabei Lowry, welcher sich gegen drei Verteidiger durchsetzte, aber Schmidt nicht überwinden konnte (23.). Erfolgreicher waren die Steelers auf der anderen Seite: Nach einem Pass durch den Slot erzielte Zerter-Gossage seinen zweiten Überzahltreffer des Spiels. Mit einer Kopie des ersten Treffers der Huskies des Abends, gelang es diesen allerdings den Rückstand direkt wieder zu halbieren. Diesmal war es Lowry, welcher nach einem Querpass von Weidner erfolgreich war (32.). Kurz vor Ende des Drittels wurde eine 5+Spiedauerstrafe gegen Mayer von den Bietigheim Steelers ausgesprochen, was den Schlittenhunde eine erneute Überzahlsituation verschaffte (39.).

Was den Huskies in Überzahl nicht gelang, klappte dann in Unterzahl. Ahlroth fing einen Pass der Steelers nahe der blauen Linie ab, legte ihn auf die rechte Seite, von wo aus Keck unter die Latte zum Ausgleich traf (48.). Die Freude währte jedoch nicht lange, denn die Steelers gingen in der 51. Spielminute erneut in Führung. Nachdem Hufsky einen Schuss zunächst stark parierte, konnte er gegen den zweiten Abschluss von Zerter-Gossage nichts ausrichten. Den Huskies gelang es nicht, den erneuten Ausgleich zu erzielen und so war der Überzahltreffer der Steelers zum 5:3 die Vorentscheidung (59.). Preibisch traf anschließend noch zum 6:3 ins leere Huskies-Gehäuse (60.).

Tore:

1:0 Zerter-Gossage (PP – Killins, Cressey – 6. Min.)

1:1 Korte (Keck – 12. Min.)

2:1 Gropp (Preibisch, Doremus – 20. Min.)

3:1 Zerter-Gossage (PP – Lascheit, Killins – 30. Min.)

3:2 Lowry (Weidner, Valenti – 32. Min.)

3:3 Keck (SH – Ahlroth – 48. Min.)

4:3 Zerter-Gossage (Killins, Rust – 51. Min.)

5:3 Naud (PP – Doremus, MacDonald – 59. Min.)

6:3 Preibisch (EN – Doremus, Zerter-Gossage – 60. Min)

