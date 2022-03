Huskies starten mit sieben Siegen in Serie in die Playoffs

Kassel. (PM Huskies/Eislöwen) Die Kassel Huskies sind in bestechender Form. Das letzte Spiel der Hauptrunde der laufenden DEL2-Saison haben die Nordhessen mit 3:1 gegen...

Kassel. (PM Huskies/Eislöwen) Die Kassel Huskies sind in bestechender Form. Das letzte Spiel der Hauptrunde der laufenden DEL2-Saison haben die Nordhessen mit 3:1 gegen die Dresdner Eislöwen gewonnen.

2094 Zuschauer in der Kasseler Eissporthalle feierten eine Eishockey Party und stimmten sich bereits auf die bald beginnenden Playoffs ein.

Von Beginn an entwickelte sich eine Partie auf sehr hohem Niveau. Anderthalb Wochen vor Beginn der Playoffs zeigten beide Teams Playoff-Hockey pur. Schnelligkeit, Intensität und Härte waren in praktisch jeder Aktion vorhanden. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste, die durch Knackstedt und Knobloch erste Chancen vergaben. Erste Torgelegenheiten der Huskies hatten Keussen von der blauen Linie und MacQueen im Powerplay. 76 Sekunden vor der ersten Sirene fiel dann der erste Treffer der Partie. Ein Schuss von Joel Keussen fand den Weg durch die Schoner von Eislöwen-Goalie Schwendener zur Huskies-Führung.

Und wer dachte das erste Drittel sei nicht zu übertreffen, sah sich im zweiten Abschnitt getäuscht. Die Partie nahm bereits nach zehn Sekunden Fahrt auf. Denn dann lieferten sich Jamie MacQueen und Jordan Knackstedt einen Faustkampf der alten Schule. Im weiteren Verlauf hatte das Drittel wieder eine Menge Portion Intensität und Torchancen auf beiden Seiten. Und zwei Tore für die Huskies. Nach herrlicher Vorarbeit von Troy Rutkowski stellte Lukas Laub unmittelbar vor dem Kasten auf 2:0. Zwei Minuten später konnte Hans Detsch freistehend vor dem Tor erhöhen.

Die Huskies gingen so mit reichlich Schwung und einem drei Tore Vorsprung in das Schlussdrittel. Dort konzentrierten sich die Nordhessen fortan mehr auf das Verteidigen, ohne die Spielkontrolle zu verlieren. Cameron, Granz und Laub verpassten es sogar die Führung auszubauen. Nach einem Abstimmungsfehler in der Huskies Defensive tauchte dann Porsberger frei vor Kuhn auf und konnte dies zum ersten Dresdner Treffer nutzen. Ein weiteres Tor sollte den Mannen aus Elbflorenz aber dank einer sehr stark aufgelegten und leidenschaftlich verteidigenden Kasseler Hintermannschaft nicht mehr gelingen.

So schließen die Kassel Huskies die diesjährige DEL2-Hauptrunde mit sieben Siegen in Serie ab und gehen mit reichlich Schwung in die Playoffs gegen den hessischen Kontrahenten aus Bad Nauheim.

Andreas Brockmann, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: „Es war ein ähnliches Spiel, wie am Samstag. Wir spielen ein gutes erstes Drittel geraten aber in Rückstand. Kassel hat sehr diszipliniert gespielt und es uns sehr schwer gemacht. Dazu haben sie unsere Fehler eiskalt bestraft im zweiten Drittel. Dazu war Kuhn da, wenn wir zu Chancen kamen. Wir haben nicht aufgegeben und alles probiert, aber es war nicht mehr drin.“

Tore

1:0 – Keussen (Spitzner)

2:0 – Laub (Rutkowski, Weidner)

3:0 – Detsch (Trivino, MacQueen)

3:1 – Porsberger