Huskies starten in der modernisierten Eissporthalle in die neue Saison

Kassel. (PM Huskies) 578 Tage ohne Zuschauer in der Kasseler Eissporthalle haben endlich ein Ende! Am Freitag starten die Kassel Huskies ab 19:30 Uhr...

Kassel. (PM Huskies) 578 Tage ohne Zuschauer in der Kasseler Eissporthalle haben endlich ein Ende!

Am Freitag starten die Kassel Huskies ab 19:30 Uhr in der modernisierten Kasseler Eissporthalle in die neue DEL2-Saison 2021/22. Zu Gast sind dann die Tölzer Löwen. Zwei Tage später reisen die Schlittenhunde zum ersten Auswärtsspiel der neuen Spielzeit zum Aufsteiger Selb.

„Die Vorfreude ist riesig“, beschreibt Huskies-Trainer Tim Kehler die Stimmungslage in seiner Mannschaft. Aber nicht nur beim Team, sondern auch bei Fans, Sponsoren und Mitarbeiter ist die Vorfreude auf das Eröffnungsspiel der „neuen“ Eissporthalle riesengroß. Seit Ende Mai wurde der Zwinger der Huskies renoviert und modernisiert. Neben einem neuen Anstrich, neuen Sitzen, einer neuen Bande, neuer Licht- und Ton-Anlage gibt es nun auch einen großen Videowürfel, der seinen Platz unter dem Hallendach schon gefunden hat.

Um allen Fans die Möglichkeit zu bieten, sich die moderne Eissporthalle etwas genauer anzuschauen, wird die Halle bereits ab 17:30 Uhr geöffnet sein. Dazu wird ein Rahmenprogramm rund um den ersten Spieltag geboten. Alle Informationen zu den Heimspielen in der Saison 2021/22 gibt es gebündelt auf www.kassel-huskies.de/heimspiel.

EC Kassel Huskies vs. Tölzer Löwen – Freitag, 1. Oktober um 19:30 Uhr – Eissporthalle Kassel

Am ersten Spieltag kommt es direkt zu einem echten Spitzenspiel. Tabellenerster gegen Tabellenzweiten hieße die Partie, schaue man sich die Positionen der beiden Teams in der letztjährigen Hauptrunde an. Jedoch gab es im Team der Tölzer einige schmerzhafte Abgänge. „Mit French als ‚DEL2-Spieler des Jahres‘ und Franzreb als ‚DEL2-Torhüter des Jahres‘ haben die Löwen natürlich zwei ganz wichtige Spieler verloren“, bilanziert Tim Kehler den Aderlass. Aber auch Marco Pfleger und Andreas Schwarz (beide jetzt in Landshut) dürften nur schwer zu ersetzen sein.

Unverändert bleibt die Position hinter der Bande. Dort hat weiterhin Kevin Gaudet das Sagen. Mit seinem kleineren Kader, der dennoch gut bespickt ist, werden die Löwen sicherlich wieder um die Playoffs mitspielen. Daher erwartet Tim Kehler auch ein unangenehmes erstes Spiel. „Bad Tölz spielt ein aggressives, hartes Spiel, da müssen wir uns darauf einstellen“, so der Huskies-Trainer.

Wer sich den ersten Sieg der neuen Saison holt, zeigt sich am Freitag ab 19:30 Uhr in der Kasseler Eissporthalle.

Tickets für die Partie gibt es sowohl über die Homepage der Huskies (HIER) als auch ab 16:30 Uhr am Fanshop sowie an der Abendkasse.

Selber Wölfe vs. EC Kassel Huskies – Sonntag, 3. Oktober um 17 Uhr – Netzsch-Arena

Zwei Pflichtspiele gab es bereits zwischen Huskies und dem VER Selb. Im Jahr 2014 in der Relegation zur DEL2 setzten sich die Huskies mit 6:3 und 7:2 durch. Am Sonntag treffen sich beide Teams zum ersten Mal in der DEL2. Nach den erfolgreichen Oberliga-Playoffs im vergangenen Frühjahr spielen die Wölfe nun wieder in der zweiten Liga. Das Saisonziel dürfte wie für jeden Aufsteiger klar sein: Die Klasse halten!

„Selb hat einen interessanten Kader mit einigen Veteranen, die viel Erfahrung mitbringen“, so Kehler. Er erwartet die Wölfe am Sonntag auf ihrem besten Niveau. „Zum ersten Heimspiel in der DEL2 werden sie sicherlich extra motiviert sein“, bilanziert der Cheftrainer der Schlittenhunde.

Ob die Wölfe ihr erstes DEL2-Heimspiel erfolgreich gestalten können oder ob die Huskies die Punkte aus Oberfranken mitnehmen können, wird am Sonntag ab 17 Uhr entschieden.

Tickets für das Spiel gibt es über die Website der Selber Wölfe. Dazu wird die Partie bei SpradeTV im Livestream übertragen.

Die Lage im Rudel

Seit Montag ist die Mannschaft in Kassel auf dem Eis. „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche in unserem ‚neuen‘ Zuhause“, freut sich Tim Kehler. Die Huskies werden mit einem vollen Kader antreten, wobei noch nicht alle Entscheidungen getroffen sind. Jerry Kuhn wird am Freitag im Tor beginnen, am Sonntag startet Jonas Neffin zwischen den Pfosten.

Pack ma´s!

Bad Tölz. (PM Löwen) Ab geht sie: Die wilde Fahrt durch die DEL2 2021/22.

Am morgigen Freitag steigt der erste Spieltag der neuen Saison. Auf die Tölzer Löwen wartet direkt ein hochattraktiver und hochanspruchsvoller Gegner. Sie sind ab 19.30 Uhr in der Eissporthalle Kassel zu Gast. Es ist das Duell des letztjährigen Hauptrundenersten gegen den Hauptrundenzweiten. Nach 52 Spieltagen trennten die Rekord-Huskies und die Rekord-Löwen allerdings unglaubliche zwanzig Punkte. Im Finale zogen die Kasseler dann den Kürzeren gegen DEL-Mitbewerber Bietigheim.

“Sie hätten Bietigheim schlagen müssen, sie haben sich selbst geschlagen. Es war das beste Team der Liga, ich erwarte, dass sie auch diese Saison sehr gut sind”, blickt Kevin Gaudet voraus.

Sein Gegenüber Tim Kehler, der in seine vierte Saison in Nordhessen geht, kann auf einen weiteren potentiellen neuen DEL2-Superstar zurückgreifen. Jamie MacQueen ist nach fünf Jahren DEL zurück im Rudel. In seiner letzten Saison im Huskies-Trikot scorte der “Queener” 93 Mal in 63 Spielen. Er darf sich auf eine recht eingespielte Mannschaft freuen, die mit Jake Weidner, Dieter Orendorz, Hans Detsch und Timo Gams aber abermals verstärkt wurde. Im Sommer wurde zudem die Eissporthalle in Kassel aufpoliert. “Sie haben ihre Halle umgebaut, sie werden sehr heiß sein im ersten Spiel”, so Gaudet weiter.

Der Löwencoach und seine Buam haben aber nicht nur aufgrund der Stärke des Gegners ein hartes Spiel vor der Brust. Es fehlen auch drei Stürmer bei der ersten Auswärtsfahrt der Saison. Cam Spiro (Unterkörperverletzung) soll für einen Einsatz am dritten Spieltag bereit gemacht werden, Oliver Ott (Oberkörperverletzung) fehlt ebenfalls. Und auch Tyler McNeely meldete sich krank – er laboriert an einem Virus, ist aber bereits mehrfach negativ auf das Corona-Virus getestet worden. So wird Tom Horschel im Sturm einspringen müssen. Weitestgehend zufrieden ist man im Trainerbüro mit dem Ende der Vorbereitungsphase.

“Wenn ich überlege, wie kurz unsere Vorbereitung war – die meisten Teams hatten zwei Wochen mehr – bin ich recht zufrieden mit der Vorbereitung. Ich habe eine große Verbesserung vom Landshut- aufs Frankfurt-Spiel gesehen, das hat mir gefallen”, so Kevin Gaudet.

Gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten Löwen Frankfurt mussten sich die Buam erst im Penaltyschießen geschlagen geben.