Huskies sondieren bereits den Markt: Saisonende fÃ¼r Kassels Goalie Brandon Maxwell

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies müssen für die restliche Spielzeit auf Brandon Maxwell verzichten.

Maxwell musste beim vergangenen Auswärtsspiel am 7.2. in Landshut kurz vor Spielende verletzungsbedingt das Eis verlassen. Nach weiteren Untersuchungen der Huskies Mannschaftsärzte steht nun fest, dass der der Torhüter den Schlittenhunden aufgrund einer Unterkörperverletzung in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird und längere Zeit ausfällt.

Die Huskies wünschen Brandon Maxwell eine gute und schnelle Genesung. Aktuell befindet sich der 33-Jährige in bester medizinischer Betreuung beim Team der orthopädischen Praxisklinik Baunatal um Mannschaftsarzt Dr. Hans Schafdecker und dem Physio Fit Team um die Mannschaftsphysiotherapeuten Markus Endert und Kathrin Höhle.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Der Ausfall von Brandon trifft uns und natürlich ihn selbst sehr hart und ist extrem bitter. Brandon hat über die gesamte Saison sehr gute Leistungen gezeigt und ist ein wichtiger Rückhalt und Leistungsträger für unser Team. In dieser Phase der Saison auf ihn verzichten zu müssen, ist definitiv ein Rückschlag. Wir wissen jedoch, dass wir mit Philipp Maurer über einen starken Torhüter verfügen, der bereits mehrfach sein Leistungsvermögen unter Beweis gestellt hat. Parallel sondieren wir den Markt und evaluieren, ob wir eine passende Nachverpflichtung realisieren können. Wir wünschen Brandon nun alles Gute auf seinem Weg zum Comeback und werden ihn dabei alle gemeinsam bestmöglich unterstützen.“

