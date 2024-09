Huskies nehmen U21-Spieler vom Kooperationspartner Hammer EisbÃ¤ren unter Vertrag

Kassel. (PM Huskies) Die Schlittenhunde statten Stürmer Christian Schiling mit einem Vertrag aus. Der 19-jährige Dortmunder spielte vergangene Saison für die U20-Mannschaft des ERC...

Kassel. (PM Huskies) Die Schlittenhunde statten Stürmer Christian Schiling mit einem Vertrag aus.

Der 19-jährige Dortmunder spielte vergangene Saison für die U20-Mannschaft des ERC Ingolstadt in der DNL und für die Bayreuth Tigers in der Oberliga. Zudem gehörte er dem Kader der U19-Nationalmannschaft an.

Am vergangenen Wochenende gab Schiling sein DEL2-Debüt für die Huskies. Er bleibt nach seinem Wechsel weiterhin für den Kooperationspartner Hammer Eisbären spielberechtigt.

Aus dem Kader der Schlittenhunde können außerdem Markus Freis, Ben Stadler, Clemens Sager, Oleg Tschwanow und Connor Korte für Hamm auflaufen.

Von den Eisbären sind die Verteidiger Tom Geischeimer und Jonas Burghard für Kassel spielberechtigt.

Den für Oberliga und DEL2 spielberechtigten Akteuren soll durch die Vernetzung die Möglichkeit gegeben werden, vermehrt Spielpraxis und Erfahrung zu sammeln.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Christian hat uns mit seinen couragierten Auftritten in der Saisonvorbereitung und am vergangenen Wochenende überzeugt. Er soll bei uns die Möglichkeit erhalten, sich weiterzuentwickeln und im Profibereich Fuß zu fassen. Als U21-Spieler bietet er uns zusätzliche Optionen bei der Kaderzusammenstellung.

Wir freuen uns sehr über die konstruktive Kooperation mit den Hammer Eisbären und die erneute gemeinsame Möglichkeit, jungen Spielern ligaübergreifend eine gute Perspektive bieten zu können.“

Christian Schiling: „Die letzten Wochen waren sehr spannend und aufregend. Ich bin glücklich, dass ich so gut aufgenommen wurde und nun das Vertrauen erhalte, ein fester Bestandteil der Huskies zu sein.“