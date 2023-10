Huskies holen Dreier im MÃ¼ller-JubilÃ¤um

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Drei Punkte zum Jubiläum. So sah das Geschenk der Kassel Huskies an ihren Verteidiger Marco Müller aus, der beim...

Artikel anhören Artikel anhören

Kassel. (PM Huskies) Drei Punkte zum Jubiläum. So sah das Geschenk der Kassel Huskies an ihren Verteidiger Marco Müller aus, der beim heutigen Auswärtsspiel in Regensburg zum 500. Mal das Trikot der Huskies überstreifte.

Beim 1:4 (0:2/1:1/0:1) an der Donau trafen Louis Brune, Yannik Valenti, Maximilian Faber und Alec Ahlroth.

Und die kurzweilige Partie startete aus Sicht der Gäste optimal. Bereits in der 4. Minute war es eben Louis Brune, der das Toreschießen eröffnete. Und auch der Torjäger vom Dienst brauchte nicht viel Vorlaufzeit. Yannik Valenti vollendete ein Zuspiel von Joel Lowry in der 12. Minute zum 0:2. Doch auch die Eisbären spielten munter mit. Gleich mehrfach hielt Brandon Maxwell sein Team auf Kurs und hielt zur ersten Drittelpause die null.

Doch die mutig spielenden Gastgeber belohnten sich mit Wiederbeginn. Just als eine Überzahlperiode verstrichen war, nutzte Tomas Schwamberger einen Fehler im Kasseler Aufbau aus und besorgte den 1:2-Anschlusstreffer (22.). Und die Eisbären blieben gefährlich. Wieder war es Maxwell, der mit seiner Ruhe überzeugte. Die beste Chance auf den Ausgleich vergab schließlich Constantin Ontl, der eine abgefälschte Scheibe nur knapp am Tor vorbei setzte (37.). Und die Huskies? Die hatten zwar viel Scheibenbesitz, liefen jedoch immer wieder in die gut stehende Regensburger Defensive. Doch dann schlugen die Huskies zu. Vom Bully weg brachte sich Max Faber in perfekte Schussposition, aus der er Jonas Neffin im Tor der Regensburger mit einem kräftigen Schlagschuss keine Chance ließ (39.). Beinahe hätte Louis Brune mit der Pausensirene noch das 1:4 nachgelegt, doch Jonas Neffin hielt seine Eisbären im Spiel.

Das Schlussdrittel startete kribbelig für die Huskies. Begünstigt durch zwei Überzahlspiele machten die Eisbären mächtig Druck. Insbesondere Goldhelm Andrew Yogan vergab gleich mehrfach aus aussichtsreicher Position. Mit viel Kampf und Einsatz überstanden die Nordhessen jedoch die Drangphase der Hausherren und spielten fortan routiniert die Uhr herunter. Kurz vor Schluss traf Alec Ahlroth nach selbstloser Vorarbeit von Darren Mieszkowski ins verwaiste Tor zum 1:4-Endstand.

Tore:

0:1 Louis Brune (Tristan Keck, Maximilian Faber – 4. Minute)

0:2 Yannik Valenti (Joel Lowry, Jake Weidner – 12. Minute)

1:2 Tomas Schwamberger (Andrew Schembri, Tariq Hammond – 22. Minute)

1:3 Maximilian Faber (Steven Seigo, Pierre Preto – 39. Minute)

1:4 Alec Ahlroth (Darren Mieszkowski – 58. Minute)

5904 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten