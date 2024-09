Huskies gelingt die Generalprobe: 2:1-Sieg gegen die Krefeld Pinguine

Kassel. (PM Huskies) Bei sommerlich warmen Temperaturen empfingen die Kassel Huskies am heutigen Abend die Krefeld Pinguine zum letzten Vorbereitungsspiel vor Beginn der Hauptrunde...

Kassel. (PM Huskies) Bei sommerlich warmen Temperaturen empfingen die Kassel Huskies am heutigen Abend die Krefeld Pinguine zum letzten Vorbereitungsspiel vor Beginn der Hauptrunde 2024/25.

In seinem Heimdebüt schonte Neu-Coach Todd Woodcroft gleich eine Hand voll seiner erfahrenen Schützlinge, was jedoch Youngstern wie Christian Schiling (Förderlizenz der Hammer Eisbären), Clemens Sager oder Oleg Tschwanow zugutekam. Vor Spielbeginn wurde jedoch zunächst Hauptschiedsrichter Mischa Apel von Ligenleiter René Rudorisch und dem Leiter des DEL2-Schiedsrichterwesens Stefan Vogl verabschiedet. Der sympathische Schiedsrichter hatte die Huskies zwischen 2016 und 2024 insgesamt 58mal gepfiffen und verabschiedete sich in den Eishockey-Ruhestand.

Dann hatte das Warten endlich ein Ende. Pinguine und Huskies lieferten sich gleich zu Beginn ein munteres Spiel. Ausgerechnet Marco Müller hatte bereits früh die Führung auf der Kelle, doch der dienstälteste Husky scheiterte an KEV-Goalie Bick (2.). Und auch Bicks Gegenüber Brandon Maxwell schien gut aus dem Sommer gekommen zu sein. Gegen Vandane (5.) und Newton (6.) zeigte der US-Amerikaner sein Können und hielt die Null. Und dann kreisten endlich wieder die Schals in der Nordhessen Arena. Joel Keussen hatte von der blauen Linie abgezogen, Bick nur prallen lassen und Clemens Sager war als erster am Rebound – 1:0 für die Huskies (7.). Die Partie blieb aber offen. Zunächst hatte Lessio den Ausgleich auf der Kelle (10.), ehe erneut Vandane an Maxwell scheiterte (13.).

Und auch das zweite Drittel gestaltete sich ausgeglichen. Louis Brune hatte die frühe die Möglichkeit aus dem Gewühl heraus zu erhöhen, doch der gebürtige Münchner scheiterte abermals an Bick. Die dickste Chance auf das nächste Tor ließ ausgerechnet Yannik Valenti liegen. Der Torjäger hatte die Scheibe am langen Pfosten ergattert, doch anstatt in das verwaiste Tor einzuschieben, traf er nur den Schlittschuh von Maxi Söll (23.). Doch die Huskies blieben am Drücker. Kurz darauf war es dann Neuzugang Dominic Turgeon, der den zweiten Treffer der Nordhessen erzielte (25.). Und der war durchaus nötig, denn auch die Gäste aus der Seidenstadt blieben gefährlich. Einen Konter über Max Newton erreichte den mitgeeilten Maxi Hops, der Maxwell mit einem flachen Handgelenkschuss zum 2:1 überwand (28.).

Im dritten Drittel zollten beide Mannschaften dem strammen Anfangstempo Tribut. Die Nordhessen zogen sich in die Defensive zurück. Die Krefelder taten ihr Bestes, doch trotz mehrerer Powerplay-Möglichkeiten, sollten keine weiteren Treffer fallen. Damit blieb es beim – aus Kasseler Sicht – erfolgreichen Ausklang der Vorbereitung.

Um Punkte geht es dann kommende Woche, wenn die Huskies zunächst bei den Lausitzer Füchsen antreten, ehe sie am 15.09.2024 den Aufsteiger aus Weiden zum ersten Heimspiel der Saison empfangen.

Tore:

1:0 Sager (Ahlroth, Keussen – 7. Min.)

2:0 Turgeon (Olsen, Schilling – 25. Min.)

2:1 Hops (Newton, Vandane – 38. Min.)