Huskies feiern AuswÃ¤rtssieg nach PenaltyschieÃŸen im Spitzenspiel

Kassel. (PM Huskies) Mit einem 2:3 Sieg nach Penaltyschießen sicherten sich die Kassel Huskies den Zusatzpunkt beim Tabellenzweiten ESV Kaufbeuren.

In einer intensiven und spannenden Partie am Sonntagabend traf Andrew Bodnarchuk spät zum Ausgleich, bevor am Ende Brandon Maxwell und Tristan Keck die Sieggaranten waren.

Beide Teams sind sofort auf Betriebstemperatur und haben gute erste Aktionen. Steven Seigo verbucht den ersten Abschluss auf Kasseler Seite – auf der Gegenseite wird es dann ebenfalls erstmals gefährlich vor dem Gehäuse der Nordhessen, doch Brandon Maxwell ist zur Stelle. Die Huskies schnuppern zweimal durch den agilen Darren Mieszkowski an der Führung und haben ihre erste Druckphase, doch Daniel Fießinger kann sein Tor sauber halten. Die Schlittenhunde verteidigen die einzige Strafzeit des Auftaktdrittels, wie in den vergangenen Spielen, konzentriert. Kurz vor Ende des ersten Drittels setzen die Huskies dann nochmal einen Nadelstich – und der sitzt. Tristan Keck bringt die Scheibe an Fießinger vorbei zur Gästeführung (20.).

Im zweiten Drittel hat Max Faber nach einem schönen Zuspiel Carson McMillans eine gute Gelegenheit, mit der Rückhand scheitert der Kasseler jedoch an Fießinger. Die Mannen von Bo Subr können auch das zweite Powerplay der Joker abwehren. Kurz nachdem die Huskies für ordentlich Gefahr im Kaufbeurer Drittel sorgten, fällt der Ausgleich – Tyler Spurgeon steht im Slot richtig und trifft nach guter Übersicht von John Lammers zum 1:1 (33.) Die Strafzeiten kassieren in dieser Partie bislang nur die Gäste. Doch die Huskies verteidigen gut und überstehen auch ihr drittes und viertes Unterzahlspiel. Als die Nordhessen gerade wieder komplettieren können, schlagen die Gastgeber zu – Max Oswald bringt Kaufbeuren in Führung (39.).

Nach Vorlage von Alec Ahlroth hat Pierre Preto zum Start in das Schlussdrittel die Topchance zum möglichen 2:2. Die Huskies kombinieren sich über Mieszkowski und Ahlroth schön vor das Tor, doch Marco Müller verzieht. In der 52. Minute haben die Nordhessen ihr erstes Powerplay, erspielen sich einige Gelegenheiten, doch spätestens bei Daniel Fießinger im ESVK-Tor ist Endstation. Dreieinhalb Minuten vor Spielende haben die Schlittenhunde nochmals eine Überzahlmöglichkeit. Maxwell verlässt sein Tor, im sechs gegen vier spielt es der ECK klasse aus – Andrew Bodnarchuk trifft mit einem satten Distanzschuss und seinem ersten Saisontreffer zum Ausgleich! Unmittelbar nach dem Ausgleich muss mit Jake Weidner schon wieder ein Husky auf die Strafbank. Die Gäste überstehen diese Unterzahlsituation jedoch bis zum Ende der regulären Spielzeit und auch in den ersten Sekunden der damit fälligen Verlängerung.

In dieser Verlängerung bleibt es beim Spielstand von 2:2 – eine spannende und eng umkämpfte Partie wird im Penaltyschießen entschieden. Hier ist für die Joker kein Vorbeikommen an Brandon Maxwell. Der Husky-Goalie hält alle Versuche des ESVK und ebnet damit den Auswärtssieg, der durch Tristan Kecks verwandelten Penalty feststeht und den Nordhessen den Zusatzpunkt beschert.

0:1 Keck (McMillan, Brune – 20. Min.)

1:1 Spurgeon (Lammers, Burghart – 33. Min.)

2:1 Oswald (Burghart, Hops – 39. Min.)

2:2 Bodnarchuk (Keussen, Ahlroth – 59. Min.)

2:3 Keck (P.)

