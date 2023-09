Huskies entscheiden umkÃ¤mpfte Partie knapp fÃ¼r sich

Artikel anhören Kassel. (PM Huskies) Am 3. Spieltag konnten die Kassel Huskies ihren zweiten Saisonsieg feiern. Vor 3431 Zuschauern setzten sich die Nordhessen nach...

Artikel anhören Artikel anhören

Kassel. (PM Huskies) Am 3. Spieltag konnten die Kassel Huskies ihren zweiten Saisonsieg feiern.

Vor 3431 Zuschauern setzten sich die Nordhessen nach einem umkämpften Spiel mit 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) durch.

Für die Gastgeber gab Louis Brune den ersten gefährlichem Abschluss des Abends ab, unmittelbar gefolgt von einer großen Gelegenheit durch Tomas Sykora. Die Huskies erspielten sich weiter gute Möglichkeiten, doch auch Lois Spitzner scheiterte an Ex-Husky Jonas Neffin im Regensburger Gehäuse, der zunächst Endstation war. Währenddessen mussten die Nordhessen ständig auf der Hut sein, um die lauernden und kompakten Eisbären in Schach zu halten. Im Kasseler Tor bekam auch Brandon Maxwell die ein oder andere Prüfung, die er jedoch zu vereiteln wusste. Gab es in den vergangenen beiden Spielen noch zahlreiche Strafzeiten, musste dieses Mal erst kurz vor Drittelende der erste Akteur in die Eisbox – es traf die Gäste.

Die Huskies kamen mit der Aussicht des Überzahlspiels direkt entschlossen aus der Kabine und nutzen dies sofort aus. Yannik Valenti verwertete die Vorlage Max Fabers aus vollem Lauf mit einem sehendwerten Handgelenksschuss zum 1:0 (21.). Die Schlittenhunde blieben am Drücker und spielten ihr nächstes Powerplay. Dann waren es zwei Rückkehrer, die ihr erstes Saisonspiel absolvierten und für Gefahr sorgten. Zunächst vergab Tristan Keck knapp, dann spielte Joel Lowry einen klasse Pass, den Valenti jedoch nicht vollenden konnte. Die erste Kasseler Unterzahl nutzen wiederum die Regensburger direkt aus, Ex-Husky Corey Trivino verwertet ein gutes Zuspiel von Weber (31.). Die Huskies wollten nun die Führung zurück – Erst scheiterte Keussen, dann wiederum der agile Yannik Valenti mit einer sehenswerten Einzelaktion. Es fiel der vermeintliche 2:1 Führungstreffer der Gastgeber, doch nach Videobeweis nahmen die Schiedsrichter das Tor aufgrund Behinderung des Torhüters zurück.

In das Schlussdrittel starten die Hausherren erneut schwungvoll und spielbestimmend. Es blieb eine sehr umkämpfte und enge Partie. Die Eisbären aus Regensburg waren für die Mannen von Bo Subr schwer zu bespielen. Auf einmal fiel der Führungstreffer der Huskies – und dieser passte zu diesem Spiel. Die Regensburger Defensive half dabei kräftig mit, nachdem sich zwei Eisbären uneinig waren, landete die Scheibe bei Verteidiger Samuel Dotter, der erfolgreich zum 2:1 abschloss (52.). In der Schlussphase hatten die Gäste nochmals die Gelegenheit, im Powerplay auszugleichen, doch der Innenpfosten verhinderte das 2:2. Die Huskies sahen sich gar einer doppelten Unterzahl ausgesetzt, stellten sich jedoch unter großem Jubel der Zuschauer aufopferungsvoll dagegen und überstanden diese kritische Phase – an dessen Ende der knappe 2:1 Heimsieg stand.

Tore: 1:0 Valenti (Faber, Seigo – 21. Min.), 1:1 Trivino (31. Min.), 2:1 Dotter (52. Min.)

5130 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten