Huskies drehen das Spiel und sichern sich drei Punkte am Family Day

Kassel. (PM Huskies) Drei Punkte schenkten die Huskies ihren Fans am Halloween-Day in der Nordhessen Arena.

In einem hochklassigen Spiel gelang den Huskies die Revanche für die Niederlage im ersten Aufeinandertreffen mit den Krefeld Pinguinen. Vor der Partie wurde außerdem Marco Müller für sein 500. Spiel im Trikot der Nordhessen geehrt, welches er am Freitag beim Auswärtssieg in Regensburg absolvierte.

Die Huskies begannen die Partie mit viel Zug zum Tor. Bereits in der ersten Spielminute hatte Weidner nach einem Schuss von Lowry die Chance sein Team per Rebound in Führung zu bringen, konnte diesen jedoch nicht verwerten. Die ganz großen Chancen kamen dann ab der elften Spielminute. Zuerst scheiterte Preto freistehend vor Bick, direkt im Anschluss traf Valenti nach einem schönen Spielzug nur das Außennetz. Auch einen Fehlpass der Gäste konnte Valenti nicht bestrafen (13.). Die wahrscheinlich größte Gelegenheit bot sich den Huskies ausgerechnet in Unterzahl, doch der Innenpfosten rettete die Pinguine bei Mieszkowskis Alleingang (15.). So mussten die Huskies, trotz Chancenplus, mit einem 0:0 in die Kabine.

Auch wenn die ganz großen Chancen im zweiten Drittel über weite Strecken ausblieben, änderte sich im zweiten Drittel wenig an der Überlegenheit der Huskies. Die größte Gelegenheit bot sich McMillan, welcher in der 38. Spielminute aber nur das Gestänge traf. Auf der anderen Seite vollendete Cerny, nach Vorarbeit von Weiß, einen Alleingang durch die Schoner von Huskies-Goalie Maxwell zum 0:1 (39.) und stellte so den Spielverlauf kurz vor Drittelende auf den Kopf.

Die Huskies ließen sich im Schlussabschnitt davon nicht aus der Ruhe bringen. In der 43. Minute landete der Puck, nach einem von Tschwanow gewonnenen Bully, bei Bodnarchuk. Dessen Schlagschuss fälschte Detsch zum 1:1-Ausgleichstreffer ab (43.). Nachdem die Gastgeber im Anschluss zunächst eine Unterzahlsituation überstehen mussten, bekamen sie kurz darauf selbst ein Powerplay zugesprochen. In diesem dauerte es gerade einmal acht Sekunden bis Valenti mit einem trockenen Handgelenkschuss ins linke obere Eck traf und die Partie somit drehte (49.). Daraufhin waren die Gäste aus Krefeld gezwungen selbst die Initiative zu ergreifen, scheiterten jedoch zunächst an Maxwell und anschließend am disziplinierten Penaltykilling der Schlittenhunde. Gäste-Goalie Bick hatte seinen Kasten noch gar nicht zu Gunsten eines sechsten Feldspielers verlassen, da war abermals die vierte Reihe der Huskies erfolgreich. Korte erkämpfte sich die Scheibe an der Bande, legte zurück auf Tschwanow, welcher die Übersicht behielt und nach einem Querpass Detsch zum 3:1 Endstand vollenden lies (59.).

Tore:

0:1 Cerny (Weiß – 39. Min.)

1:1 Detsch (Tschwanow, Bodnarchuk – 45. Min.)

1:2 Valenti (PP – McMillan, Lowry – 43. Min.)

1:3 Detsch (Korte, Tschwanow – 59. Min.)

Pinguine in Kassel chancenlos

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine haben am Sonntagnachmittag eine Auswärtsniederlage hinnehmen müssen.

Bei den Kassel Huskies stand es mit Ablauf der Spielzeit 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) für die Hausherren. Mangelnde Disziplin und eine schwache Offensivausbeute waren die Hauptgründe, für eine Niederlage, die ohne einen starken aufgelegten KEV-Torhüter Felix Bick deutlich höher hätte ausfallen können.

Die Huskies hatten ab dem ersten Drittel das Ruder in der Hand. Die Pinguine verteidigten gut, kamen jedoch selten zu Entlastungangriffen. Die Schussstatistik sprach über das gesamte Spiel daher eine deutliche Sprache. 37 zu neun insgesamt, 13 zu vier in Drittel eins, zwölf zu fünf in Drittel zwei und zwölf zu sechs in Drittel drei, jeweils für die Hausherren. Hinzu kamen insbesondere im zweiten und dritten Spielabschnitt mehrere vermeidbare Strafen für den KEV, die den Huskies beste Chancen brachten. Völlig überraschend war es David Cerny, der die Pinguine in der 39. Minute mit der ersten und einzigen richtigen KEV-Chance des Spiels in Führung brachte. Der Spielverlauf war kurzzeitig komplett auf den Kopf gestellt.

Die Huskies spielten ihre Dominanz jedoch im letzten Drittel aus und die Pinguine schafften es weiterhin nicht der Strafbank fernzubleiben. Die Hessen bestraften die Undiszipliniertheit und drehten das Spiel durch Tore von Hans Detsch in der 43. und Yannik Valenti im Powerplay in der 49. Minuten.

Den Pinguinen gelang es auch in der Schlussphase nicht die Huskies vor ernsthafte Probleme zu stellen. Im Gegenteil: Die Begegnung spielte sich auch in der Schlussperiode beinahe ausschließlich vor dem Gehäuse von Felix Bick ab, der durch eine starke Leistung ein Debakel verhinderte. Schüsse der Pinguine im Schlussdrittel suchte man vergeblich. Die Huskies konnten letztlich die Entscheidung mit dem zweiten Treffer Doetschs in der 59. Minute herbeiführen und den Heimsieg trotz der kurzen Schrecksekunde im Mitteldrittel sicher über die Zeit bringen.

Zahlen zum Spiel

ECK – KEV 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Tore: 0:1 (38:40) Cerny (Weiß), 1:1 (42:23) Detsch (Tschwanow, Keck), 2:1 (48:03)(PP) Valenti (McMillan, Lowry), 3:1 (58:34) Detsch (Tschwanow, Korte)

Schüsse: 37:15

Strafen: 6:14

Zuschauer: 5146

Stimmen zum Spiel

Herbert Hohenberger Wir wussten, was heute hier auf uns zukommt. Wir haben uns vorgenommen, beim Leader der DEL2 ein ekelhaftes Auswärtsspiel zu zeigen. Wir wollten hinten mauern und vorne unsere Chancen nutzen. Das ist uns in den ersten 40 Minuten genauso gelungen. Leider haben wir über die gesamte Distanz zu viele Individuelle Fehler gemacht und offensiv, wie auch defensiv den Puck viel zu einfach mit oder sogar ohne Druck hergegeben. Felix Bick hat uns dann sehr lange im Spiel gehalten. Wir sind dann aber im letzten Drittel doch zusammengebrochen und das Ergebnis sieht nun, wenn man die Statistiken sieht haushoch aus. Das Ergebnis war aber lange knapp und das hat uns Mut gemacht. Letztlich müssen wir uns aber an die eigene Nase fassen. Wir haben zu viele Strafen genommen, wodurch wir keine Kraft mehr hatten, um dagegenzuhalten. Unser Blick geht nun auf Freitag, wo wir wieder bessere Entscheidungen treffen müssen.

Alexander Weiß Kassel war über weite Strecken des Spiels in unserer Zone und sah überlegen aus. Wir haben jedoch defensiv gut degegengehalten. Wir haben dann doch die eine oder andere Strafe zu viel genommen und Kassel konnte im letzten Drittel das Spiel drehen.

Maximilian Adam Die Niederlage tut weh. Wir konnten auswärts mit einer Ein-Tore-Führung in das Schlussdrittel gehen. Da müssen wir einfach cleverer spielen, dürfen nicht immer noch so viele Strafen nehmen und das Spiel letztlich aus der Hand geben.

