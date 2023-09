„Hunter Garlent hat uns weitere Details zur Person von Jake erzählt und von ihm geschwärmt“ – Jake Coughler kommt zu den Lausitzer Füchsen

Artikel anhören Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben einen neuen Stürmer geholt. Jake Coughler soll künftig für die Blau-Gelben Tore schießen. Der kanadische...

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse haben einen neuen Stürmer geholt.

Jake Coughler soll künftig für die Blau-Gelben Tore schießen.

Der kanadische Center kommt aus der EIHL von den Cardiff Devils. Zuvor spielte der 27-jährige Rechtsschütze in verschiedenen nordamerikanischen Ligen. Bereits 2019 wechselte er erstmals nach Europa, wo er in der Slowakei für den HK Dukla Trencin neun Spiele absolvierte. Noch im gleichen Jahr wechselte er jedoch wieder nach Nordamerika nach Orlando in die ECHL. 2021 stand er zunächst in Dänemark für die Odense Bulldogs auf dem Eis, wechselte jedoch noch während der laufenden Saison nach Cardiff. Dort absolvierte er insgesamt 83 Pflichtspiele. Dabei erzielte er 44 Tore und war an weiteren 32 Treffern beteiligt.

Co-Trainer André Mücke: „Wir haben Jake schon letztes Jahr gescoutet. Er ist ein sehr präsenter Spieler auf dem Eis, der für seine Größe gut Schlittschuh läuft und einen ausgezeichneten Schuss hat. Hunter Garlent hat uns weitere Details zur Person von Jake erzählt und von ihm geschwärmt. Es ist uns wichtig, dass die Spieler zu Hockeytown passen und unsere Philosophie übernehmen. Da passt Jake perfekt zu uns.“

Jake Coughler: „Ich freue mich sehr, dass ich in Weißwasser spielen werde. Ich habe nur gute Dinge über die Organisation und die Fans gehört. Der Trainer sagte mir bereits, wie eng das Team in der letzten Saison zusammengewachsen war und welche großen Fortschritte die Mannschaft gemacht hatte. Er betonte auch, wie wichtig es ist, jeden einzelnen Tag zu arbeiten, um besser zu werden. Das waren für meine Entscheidung die ausschlaggebenden Aspekte. Hier hat mir auch Hunter Garlent geholfen. Wir kommen aus der gleichen Stadt in Kanada und sind gut befreundet. Über ihn bekam ich auch den Kontakt zur Organisation. Er sprach mit mir über die großartigen Dinge hier in Weißwasser und da ich ihm vertraue, wollte ich ein Teil davon werden. Ich kannte die Lausitzer Füchse nicht, bis zu dem Zeitpunkt als Hunter in Weißwasser unterschrieb. Auch mit den deutschen Ligen war ich nicht sehr vertraut. Als ich jedoch recherchierte und die Energie und Leidenschaft der Fans sah, die sie im Stadion zeigen, war ich wirklich aufgeregt, als ich den Anruf bekam. Ich freue mich sehr, bald hier zu spielen.”

Jake Coughler besetzt eine Kontingentstelle und wird in Weißwasser mit der Rückennummer 92 auflaufen.

Seine Karriere in Zahlen

Der derzeitige Füchse-Kader für die Saison 2023/2024

Tor: Tommi Steffen, Jonas Stettmer

Abwehr: Sebastian Zauner, Marlon Braun, Kristian Blumenschein, Julian Wäser, Toni Ritter, Sam Ruopp, Dominik Bohac

Angriff: Daniel Visner, Ilija Fleischmann, Louis Anders, Eric Valentin, Lane Scheidl, Clarke Breitkreuz, Lukas Valasek, Roope Mäkitalo, Jake Coughler