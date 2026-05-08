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Hunor Marton wird Co-Trainer beim ESVK

8. Mai 20261 Mins read86
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SCR-Coach Hunor Marton - © Sportfoto-Sale (MK)
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Kaufbeuren. (PM ESVK) Mit Hunor Marton gewinnt der ESV Kaufbeuren einen äußerst ambitionierten und interessanten Co-Trainer für sich, der Chef-Trainer Sebastian Buchwieser in der kommenden Saison in der Wertachstadt unterstützen wird.

Der 32-jährige Hunor Marton ist ein junger Trainer, der seine Ausbildung an der renommierten finnischen Eishockey-Talentschmiede, dem Sport Institute in Vierumäki, abgeschlossen hat. Neben seinen Erfahrungen im Nachwuchsbereich in Finnland und der Slowakei war er auch als Co-Trainer in der ersten Slowakischen Liga beim HC Banska Bystrica tätig. Zuletzt bekleidete er für 18 Monate das Amt des Chef-Trainers beim SC Riessersee in der Oberliga Süd.

ESVK-Chef Trainer Sebastian Buchwieser über Hunor Marton: „Hunor Marton war mein Wunschkandidat. Schon bei den ersten Gesprächen spürte ich seine Leidenschaft und Besessenheit für den Eishockeysport. Das sind genau die Dinge, die uns in der nächsten Saison helfen werden, den ESVK wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Trotz seines jungen Alters hat er bereits umfangreiche und vielfältige Trainererfahrung. Unter anderem arbeitete er mit Trainerlegende Doug Shedden in der slowakischen ersten Liga. Zudem genoss er an der renommierten finnischen Eishockey-Universität Vierumäki eine ausgezeichnete Ausbildung. Ich freue mich sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

Hunor Marton über seine Entscheidung den Co-Trainerposten beim ESVK zu übernehmen: „Meine Entscheidung beruhte auf der klaren Vision des Vereins und den sehr positiven Gesprächen, die ich mit Sebastian Buchwieser geführt habe. Ich schätze ihn als starken Trainer und großartigen Kollegen, und ich freue mich sehr darauf, ihn zu unterstützen und meinen Beitrag zum Team und zum Verein zu leisten, während wir daran arbeiten, wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Schon bei den ersten Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass dies ein großartiges Umfeld mit starken Ambitionen ist. Ich freue mich darauf, Teil dieses Projekts zu sein, mich gemeinsam weiterzuentwickeln und zu wachsen, und jeden Tag mein Bestes zu geben, um dem Team und der Organisation zu helfen, wieder voranzukommen.“

In der kommenden Spielzeit wird Hunor Marton nun also den Trainerstab des ESV Kaufbeuren bereichern. Neben Chef-Trainer Sebastian Buchwieser und Hunor Marton gehört auch Fitness- und Athletiktrainer Jonas Feldmaier zum Trainerteam für die Saison 2026/2027. Zudem ist es noch geplant, einen neuen Torwarttrainer zu verpflichten.

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