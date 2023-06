Hungriger Stürmer aus der Oberliga kommt zu den Bayreuth Tigers

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Jayden Schubert können die Bayreuth Tigers einen weiteren Neuzugang für die Offensive begrüßen. Schubert, geboren in Abbotsford, British Columbia in...

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Jayden Schubert können die Bayreuth Tigers einen weiteren Neuzugang für die Offensive begrüßen.

Schubert, geboren in Abbotsford, British Columbia in Kanada spielte in seiner Heimat mehrere Jahre in der „Vancouver Island Junior Hockey League“, bevor er zur Saison 2018/2019 den Sprung über den „großen Teich“ nach Europa wagte.

Für zwei Jahre ging der Linksschütze für den ERC Sonthofen in der Oberliga Süd aufs Eis, einmal ging es in die Playdowns und einmal in die Playoffs. 2020 zog es den Angreifer aus dem tiefsten Süden der Republik in den hohen Norden, wo er für die Rostock Piranhas auflief. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte Schubert dann bei den Hannover Indians ebenfalls in der Oberliga Nord, mit denen er ebenso wie mit Rostock den Einzug in die Playoffs feiern konnte. Im Achtelfinale konnte er sich mit seinem Team knapp gegen Höchstadt durchsetzen, im Viertelfinale schieden die Indians dann gegen den späteren Finalisten aus Weiden aus.

In insgesamt 240 Spielen in der deutschen Oberliga gelangen Schubert 72 Tore und 67 Vorlagen.

Aus seinem Urlaub in der kanadischen Heimat stand uns Jayden für ein erstes Interview zur Verfügung.

Jayden, vielen Dank für deine Zeit. Wo erwischen wir dich gerade und wie verbringst du diese Sommerpause?

Jayden Schubert: Aktuell bin ich in Victoria (British Columbia) in Kanada. Für mich geht es diesen Sommer darum, mich fit zu machen für die bevorstehende Saison. Dabei versuche ich so oft wie möglich aufs Eis zu kommen und meine Workouts zu machen. Natürlich genieße aber auch die Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden hier in der Heimat.

Du bist nun seit fünf Jahren in Deutschland und wagst nun den Schritt in die DEL2 – wie sind da deine Erwartungen?

Jayden Schubert: Meine Erwartungen an die DEL2 sind wirklich hoch. Ich erwarte ein schnelleres Spiel, bessere Spieler, ein strukturierteres Gameplay und mehr Professionalität, als ich es bisher gewohnt bin. Es wird ein großer Sprung aus der Oberliga sein, daher gebe ich den ganzen Sommer mein Bestes, um mich auf das bessere Eishockey vorzubereiten.

Kannst du uns deine Spielweise beschreiben? Was dürfen die Fans von dir erwarten?

Jayden Schubert: Am besten lässt sich mein Spiel so beschreiben, dass ich ein Spielertyp bin, gegen den man nicht gerne spielt, den man aber im eigenen Team liebt. Ich spiele hart und mutig, bin schnell unterwegs und bringen den Puck gerne aufs Tor. Ich hoffe, dass ich den Fans unterhaltsames Hockey und hoffentlich auch einige Tore bieten kann.

Wie sind deiner Ziele mit den Tigers und auch für dich persönlich?

Jayden Schubert: Mein Ziele bei den Tigers ist es, eine Rolle im Team zu finden und mich als DEL2-Spieler zu etablieren. Ich hoffe auf eine gute Saison und würde es gerne mit dem Team in die Playoffs schaffen. Ich freue mich sehr über die Chance und werde das Beste daraus machen, daher freue ich mich sehr darauf, das Tigers-Trikot überzustreifen.

Jayden, vielen Dank für dieses erste Interview. Wir wünschen dir noch eine gute Zeit in Kanada und freuen uns, dich bald persönlich hier in Bayreuth begrüßen zu dürfen.

-kno-

Der Kader der Bayreuth Tigers

Trainer: Rich Chernomaz, Marc Vorderbrüggen, Michael Baindl (TEV Miesbach)

Tor: Jonas Langmann (Ravensburg Towerstars), Joshua Appler

Verteidigung: Steffen Tölzer (Starbulls Rosenheim), Aaron Reinig (Starbulls Rosenheim), Moritz Raab, Maximilian Leitner (Heilbronner Falken) , Zack Dybowski (Passau Blackhawks), Samuel Schindler (ERC Ingolstadt), Dominik Tiffels (Krefeld Pinguine), Spencer Berry (Rochester Inst. Of Tech.)

Angriff: Brett Schaefer, Tom Schwarz, Philippe Cornet, Jesse Roach, Travis Ewanyk, Paul Fabian, Christoph Kiefersauer (EHC Freiburg), Robin Drothen (Ravensburg), Marvin Drothen (Ravensburg Towerstars), Nicolas Schindler (ERC Ingolstadt)

