Hugo Boisvert is back! – Kassel Huskies stellen sich im sportlichen Bereich breiter auf

Die Geschäftsführung der Kassel Huskies hat sich dazu entschlossen, die Position des Sportdirektors auf eine weitere Personalie auszuweiten und die Aufgaben aufzuteilen in die Bereiche Spielerlizenzierungen/Organisation des Spielbetriebs sowie Spielerverpflichtungen/Spielerscouting.

In Anbetracht eines möglichen Aufstiegs in die Penny DEL in der kommenden Saison ist eine Vergrößerung der sportlichen Abteilung förderlich und auch notwendig, um für die Zukunft breiter aufgestellt zu sein.

Hugo Boisvert wird zukünftig ebenso als Sportdirektor fungieren wie Manuel Klinge. Dabei wird der bisher alleinige Sportdirektor Manuel Klinge weiterhin im administrativen Bereich tätig sein wie u.a. bei Spielerlizenzierungen, oder bei der Organisation des Spielbetriebs. Hugo Boisvert wird zukünftig u.a. die Spielerverpflichtungen und das Spielerscouting übernehmen und wird somit das sportliche Management unter Führung von Joe Gibbs erweitern und verstärken.

Boisvert ist in Kassel kein Unbekannter. Zwischen 2006 und 2010 trug der ehemalige Center in 232 Spielen das Huskies-Trikot. Während seiner Zeit in Nordhessen war Boisvert drei Jahre Kapitän der Schlittenhunde und schaffte mit dem Team 2008 den ersehnten Aufstieg in die DEL. An diesem Ziel soll er nun als Sportdirektor erneut mitwirken. Ab dem Sommer 2016 folgte Boisverts zweites Engagement bei den Huskies, diesmal nicht auf dem Eis, sondern als Co-Trainer. Drei Jahre war der Franko-Kanadier zweiter Mann hinter der Kasseler Bande und feierte in dieser Zeit erneut die DEL2-Meisterschaft mit den Schlittenhunden. Nach Stationen in Bietigheim und zuletzt in Bad Nauheim kehrt Hugo Boisvert nun wieder nach Nordhessen zurück.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs: „Wir freuen uns, dass wir mit Hugo einen ehemaligen Weggefährten verpflichten konnten, der schon als Spieler sowie als Co-Trainer in der Vergangenheit sehr erfolgreich in unserer Organisation tätig war. Hugo ist die Huskies-DNA hinlänglich bekannt und er wird uns dabei helfen, unser großes Ziel zu erreichen, nämlich den Wiederaufstieg in die Penny DEL.“

Hugo Boisvert: „Ich freue mich sehr wieder in Kassel zu sein, wir haben hier große Ziele und ich bin stolz darauf, diesen Verein und diese Organisation dabei zu unterstützen, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.“