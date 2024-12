HÃ¼ttenzauber zeigt sich wenig zauberhaft

Kempten. (PM ESC) Es war angerichtet in und um die ABW Arena in Kempten. Aus einem Hüttendorf auf dem Parkplatz vor der Arena wurden...

Kempten. (PM ESC) Es war angerichtet in und um die ABW Arena in Kempten.

Aus einem Hüttendorf auf dem Parkplatz vor der Arena wurden die zahlreichen Besucher mit leckerem Essen und Getränken versorgt. Die Sharks luden zum Derby gegen Landsberg unter dem Motto „Hüttenzauber Game“ und die Eishockeyfans kamen in Vorfreude auf eine spannendes Match gegen den alten Rivalen vom Lech. Auch die ca. 250 Anhänger der Riverkings sorgten für einen tollen Rahmen, insgesamt konnten die Sharks über 1300 Besucher begrüßen.

Einzig das folgende Bayernligaspiel konnte den Erwartungen nur bedingt standhalten. Kempten war bemüht und kämpfte über 60 Minuten, was aber gegen ein gut eingestelltes Gästeteam nicht ausreichte. Die Geschichte dieses Spieles ist schnell erzählt. Die Führung aus der siebten Minute durch Linus Voit sollte eigentlich Rückenwind geben, aber bereits in der ersten Unterzahlsituation fing man sich den Ausgleich ein. Ein weiterer Treffer vor der Pause stellte bereits die Weichen in Richtung Landsberger Sieg. Das 1:3, erneut in Kemptener Unterzahl bedeutete bereits nach den 29 Minuten den Endstand in der Partie. Kempten hatte an diesem Abend nicht die richtigen Mittel parat gegen eine gut und diszipliniert spielende Landsberger Mannschaft. 30 Minuten hätte man noch Zeit gehabt das Spiel zu drehen, aber es war der Wurm drin an diesem Abend. Landsberg nahm die drei Punkte verdient mit nach Hause, waren sie doch in allen Belangen überlegen. Für die Sharks war es nun die vierte Niederlage aus den letzten sechs Spielen und damit verbunden nur noch Tabellenplatz vier. Das Programm in den nächsten Tagen mit dem Derby gegen Buchloe und den Auswärtsspielen in Erding und Waldkraiburg ist mehr als knackig, es ist an der Zeit wieder einen Schritt vorwärts zu machen um nicht noch weiter abzurutschen und die Playoffquali zu gefährden.

Statistik:

ESC Kempten – HC Landsberg 1:3(1:2,0:1,0:0)

Tore:

1:0 Voit (Mische,Schäffler)(7.),

1:1 Wagner (Östling,Schadel)(12.),

1:2 Grözinger (Wagner,Wedl)(17.),

1:3 Wagner (Östling,Schadel)(29.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 14

HC Landsberg: 10

Beste Spieler:

ESC Kempten: Linus Voit

HC Landsberg: Moritz Borst

Zuschauer: 1337

