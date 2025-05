„Hu-da-cek nana na nana“ – Julius Hudacek geht ins Tor der Dresdner EislÃ¶wen

Dresden. (PM Eislöwen) Die Huda-Show kommt nach Dresden: Die Dresdner Eislöwen haben Torhüter Julius Hudacek verpflichtet.

Der 36-jährige Slowake kommt vom deutschen Vizemeister Kölner Haie an die Elbe und hat für eine Spielzeit unterschrieben.

Hudacek wurde im slowakischen Spisska Nova Ves geboren, wo er in der Jugend Eishockey spielte. Mit 20 Jahren ging es in die erste slowakische Liga zum HC Kosice. 2011 wagte er erstmals den Schritt ins Ausland und heuerte bei Södertälje in Schweden an. Mit der slowakischen Nationalmannschaft gewann er ein Jahr später WM-Silber. Nach einem Jahr in Schwedens Eliteliga bei Frölunda zog es Hudacek 2013 in die KHL zu Sibir Novosibirsk, nach nur einem Spiel aber direkt weiter zum HC Pardubice in die Extraliga Tschechiens. Die folgenden drei Jahre spielte der Rechtsfänger für Örebrö in Schweden, wo in der Saison 2016/2017 Niklas Sundblad sein Trainer war. Es folgten weitere Stationen in der KHL für Cherepovets, Spartak Moskau, Dinamo Riga und Barys Astana. In der Saison 2023/2024 kam Julius Hudacek während der Spielzeit in die PENNY DEL, trug in 16 Spielen das Trikot der Löwen Frankfurt. In der vergangenen Saison verpflichteten die Kölner Haie den Slowaken. Auf dem Weg zur Vizemeisterschaft absolvierte Hudacek 47 Spiele für die Haie.

Matthias Roos, Sportdirektor Dresdner Eislöwen: „Julius hat seine Klasse in unterschiedlichen Ligen gezeigt. Ob in der KHL, der SHL oder zuletzt in der DEL hat er mit Leistung überzeugt und war nicht nur sportlich erfolgreich, sondern auch Publikumsliebling. Da er in der DEL bleiben wollte, konnten wir ihn von einem Wechsel nach Dresden überzeugen. Insbesondere für uns als Aufsteiger ist der Torhüter die Schlüsselposition. Deshalb freuen wir uns umso mehr zukünftig mit Julius zu arbeiten!“

Hudacek wird bei den Dresdner Eislöwen die Rückennummer 35 erhalten. Mit einer Fangquote von 91 Prozent in der Hauptrunde und über 90 Prozent in den Playoffs hatte er erheblichen Anteil an der starken Saison der Kölner Haie und gehörte zu den Top-Torhütern der PENNY DEL. Zu Hudaceks Markenzeichen gehören ausgefallene Tänze nach besonderen Siegen auf dem Eis.

Julius Hudacek, Neuzugang Dresdner Eislöwen: „Die DEL ist eine gute Liga und ich hatte mit dem Finaleinzug eine schöne Zeit in Köln bei den Haien. Nun freuen wir uns auf Dresden und sind gespannt, auf welchen Tabellenplätzen wir mitmischen werden. Mein Ziel ist dabei klar – ich möchte wieder Playoffs spielen!“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV