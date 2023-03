How Sweep it is â€“ Der Deggendorfer SC steht im Viertelfinale!

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC steht im Viertelfinale der diesjährigen Playoffs der Oberliga. Mit einem deutlichen 6:2 Heimerfolg über die Herne Miners gelang...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC steht im Viertelfinale der diesjährigen Playoffs der Oberliga.

Mit einem deutlichen 6:2 Heimerfolg über die Herne Miners gelang dem Deggendorfer SC am Dienstagabend vor 2105 Zuschauern in der Festung an der Trat ein sogenannter Sweep. Mit 3:0 siegte die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger dabei nach Spielen gegen die Miners und stehen damit im Viertelfinale.

Auch im dritten Spiel in Folge erwischte der Deggendorfer SC einen Traumstart in die Partie. Nach tollen Zuspiel von Julian Elsberger traf Jonas Stern in der vierten Minute per Alleingang zur frühen Hausherrenführung. In diesem Tempo ging es weiter: Nur eine Zeigerumdrehung später bediente René Röthke den mitgelaufenen Marcel Pfänder, der per Schlagschuss auf 2:0 stellte. In der neunten Minute kamen die Hausherren zu ihrem ersten Powerplay und nutzten dieses zugleich aus. Einen Doppelpass mit Antonin Dusek vollendete René Röthke zum 3:0. Doch die Gäste steckten nicht auf und kamen in der 13. Minute zu ihrem ersten Treffer. Von der blauen Linie zog Benjamin Hüfner einfach mal ab und der Puck fand den Weg ins Deggendorfer Tor zum 3:1 Anschlusstreffer. Doch der DSC hatte noch vor der ersten Pause die passende Antwort parat. In der 16. Minute war es erneut René Röthke, der nach Querpass von Cheyne Matheson den 4:1 Pausenstand erzielte.

Im zweiten Abschnitt plätscherte die Partie über weite Strecken vor sich hin. Zwar versuchten die Miners den DSC unter Druck zu setzen, doch die Hausherren verteidigten geschickt und ließen kaum zwingende Chancen der Gäste zu. Auf der Gegenseite nutzte der DSC in der 39. Minute einen Konter, als Petr Stloukal den mitgelaufenen Thomas Greilinger bediente und der Deggendorfer Routinier traf per Direktabnahme zum 5:1 Pausenstand nach 40 gespielten Minuten.

Im Schlussdrittel zeigte sich ein ähnliches Bild. Während sich die Miners langsam aber sicher mit ihrem Schicksal abfanden, verwaltete der Deggendorfer SC das Ergebnis geschickt und unaufgeregt. Zwar kamen die Gäste in der 56. Minuten durch Biezais zum 5:2, mehr als Ergebniskosmetik stellte der Treffer allerdings nicht mehr dar. Auf der Gegenseite legte der DSC noch einen eigenen Treffer nach, als Cheyne Matheson einen Alleingang zum 6:2 verwertete.

Für den Deggendorfer SC bedeutet das frühe Weiterkommen eine kleine Pause. Weitergehen wird es im Viertelfinale ab dem 28. März. Der Gegner wird aktuell noch ermittelt.

10274 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München