Horror-Diagnose: Saisonaus fÃ¼r Passaus KapitÃ¤n RenÃ© RÃ¶thke

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks müssen in weiteren Verlauf der Saison auf Kapitän René Röthke verzichten.

Im Spiel gegen den Deggendorfer SC blieb Röthke nach einem Zweikampf mit seinem Gegenspieler verletzt liegen und konnte nur mit Unterstützung seiner Mitspieler und der Ärzte die Eisfläche verlassen. Am Sonntagabend hatten die Verantwortlichen der Passau Black Hawks noch die Hoffnung, dass sich die Verletzung als nicht so schlimm darstellt. Diese Hoffnungen wurden am Montag nach eingehenden Untersuchungen zunichte gemacht. Die Unterkörperverletzung erfordert eine Operation und zieht eine Ausfalldauer von sechs Monaten nach sich. „Die Verletzung René Röthke ist wirklich schwerwiegend und tut uns richtig weh! René ist nicht umsonst unser Kapitän. Seine Erfahrung ist für unsere Junge Mannschaft von unschätzbarem Wert. Jeder der René kennt weiß, dass er ein absoluter Musterprofi ist und die Mannschaft dementsprechend führt. Sowohl für René als auch für uns ist diese Nachricht natürlich eine Katastrophe. Wir werden René bei seiner Rekonvaleszenz unterstützen, wo wir nur können.“ erzählt Trainer Thomas Vogl.

Die Black Hawks werden nach der Horror-Diagnose den Spielermarkt beobachten um die Lücke, welche durch die schwere Verletzung von René Röthke´s Verletzung entstanden ist zu füllen.

Das nächste Heimspiel der Passau Black Hawks findet am Freitag, 29.11.2024 um 19:30 Uhr gegen die Memmingen Indians statt. Tickets sind bereits online auf etix.com erhältlich. -czo

