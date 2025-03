Hora bleibt! StÃ¤rkster Verteidiger der Bayernliga auch nÃ¤chste Saison beim EHC Waldkraiburg

Waldkraiburg. (PM Löwen) Der EHC Waldkraiburg feilt weiterhin fleißig an seinem Kader für die kommende Saison in der Eishockey Bayernliga.

Bereits am Fest zum Saisonabschluss, bei dem Fans ihre Spieler noch einmal hautnah erleben und zusammen mit ihnen die sehr gute Saison feiern konnten, konnte diese Personalie bekanntgegeben werden. Daniel Hora, welcher nun bereits sein zweites Jahr beim EHC Waldkraiburg beendete, bleibt den Löwen auch im kommenden Jahr erhalten.

Zur Saison 2023/2024 kam der bald 34-jährige Tscheche aus Haßfurt um den Landesliga-Kader des EHC Waldkraiburg entscheidend zu verstärken und um die nötige Erfahrung in die Verteidigung zu bringen. Dass Daniel Hora ein sehr punktstarker Verteidiger ist, wusste man in der Waldstadt selbstverständlich. Er harmonierte sehr gut mit seinen Teamkollegen und ging mit ganzen 85 Punkten aus der Saison – seine bis dorthin zweitbeste Saisonleistung.

Kritische Stimmen sahen ihn jedoch in der Sommerpause nicht bereits für die Bayernliga, welche qualitativ ein großer Sprung ist. Doch allen Rufen zum Trotz, sorgte Hora selbst für seine Fitness, verlor mehr als zehn Kilogramm und hatte so neben seinen begnadeten Händen nun auch ein großes Stück Schnelligkeit zurück. Als Ergebnis durfte sich Hora nicht nur über eine äußerst starke Saison freuen, sondern auch über den inoffiziellen Titel des punktstärksten Verteidigers der Bayernliga. Mit seinen 65 Punkten (16 Tore, 49 Vorlagen), rangiert er derzeit auf Platz sieben der gesamten Scorerliste direkt hinter seinem Mannschaftskollegen Nico Vogl. Der nächststärkere Verteidiger der Liga ist William Theberge vom EV Dingolfing und rangiert hier abgeschlagen auf Platz 33. Hilfreich in dieser Saison war sicherlich auch die Verpflichtung seines langjährigen Mannschaftskollegen aus Haßfurt Jakub Šrámek. Über die gesamte Saison hinweg war ersichtlich, dass die beiden sich auf dem Eis prima verstehen und dies führte immer wieder zu großen Torchancen oder Toren.

Doch Hora ist nicht nur ein Ass, wenn es um seine Offensivstärke geht, auch in seinem eigentlichen Job, der Verteidigung, agiert er auffällig unauffällig – und das ist das Beste, was man über einen Verteidiger sagen kann. Er bewahrt die Ruhe, wenn der Gegner Druck macht, verliert nicht die Übersicht und weiß den Gegner schon bevor es vor dem eigenen Tor heiß werden kann, in seine Schranken zu weisen.

Der EHC Waldkraiburg schätzt sich sehr glücklich, mit Daniel Hora eine weitere Zusage für die kommende Saison zu haben. Dies nimmt sehr viel Druck aus der oft kniffeligen Suche nach guten Verteidigern. aha

