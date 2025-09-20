Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
ESC Kempten

Hoppelhockey zur Vorbereitung

Eine defekte Eismaschine lÃ¤sst kein ordentliches Testspiel der Sharks gegen Burgau zu

20. September 20251 Mins read49
ESC Kempten Logo
Kempten. (PM ESC) Es hatte etwas von NHL Feeling als Nachwuchsspieler und Verantwortliche der Sharks nach den ersten 20 Minuten der Partie mit allen verfÃ¼gbaren Schneeschiebern das Eis vom Schnee befreiten der sich bis dahin gebildet hatte.

Einzig die passenden CheerleaderkostÃ¼me fehlten. Bereits nach dem Warmup hatte die Eismaschine in der Dewart Arena lautstark den Dienst quittiert.

Trotzdem einigten sich die Trainer und die Schiedsrichter darauf das Spiel durchzufÃ¼hren, solange das Eis mitmacht. Doch es zeigte sich recht schnell dass eine regulÃ¤re Partie nicht wirklich mÃ¶glich war, die Akteure beider Teams hatten sichtlich Probleme den immer wieder unkontrolliert springenden Puck zu kontrollieren. Ein vernÃ¼nftiger Spielaufbau war nicht mÃ¶glich, schÃ¶ne SpielzÃ¼ge nicht umsetzbar. 40 Minuten ging es mit viel Zufall hin und her, danach entschieden die Unparteiischen die Begegnung zu beenden, die Verletzungsgefahr war inzwischen zu groÃŸ. Die GÃ¤ste fÃ¼hrten zu diesem Zeitpunkt mit 0:1, dem Zwischenstand darf man aber aufgrund der UmstÃ¤nde keine Bedeutung geben.

Bereits am Samstagnachmittag bietet sich den AllgÃ¤uern die Gelegenheit in KÃ¶nigsbrunn gegen den amtierenden Vizemeister zu testen.

2706
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner EislÃ¶wen am Ende der Hauptrunde?

Previous post LÃ¶wentorhÃ¼ter Ã¼berragt beim Test in Schweinfurt

