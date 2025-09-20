Hoppelhockey zur Vorbereitung

Kempten. (PM ESC) Es hatte etwas von NHL Feeling als Nachwuchsspieler und Verantwortliche der Sharks nach den ersten 20 Minuten der Partie mit allen verfÃ¼gbaren Schneeschiebern das Eis vom Schnee befreiten der sich bis dahin gebildet hatte.

Einzig die passenden CheerleaderkostÃ¼me fehlten. Bereits nach dem Warmup hatte die Eismaschine in der Dewart Arena lautstark den Dienst quittiert.

Trotzdem einigten sich die Trainer und die Schiedsrichter darauf das Spiel durchzufÃ¼hren, solange das Eis mitmacht. Doch es zeigte sich recht schnell dass eine regulÃ¤re Partie nicht wirklich mÃ¶glich war, die Akteure beider Teams hatten sichtlich Probleme den immer wieder unkontrolliert springenden Puck zu kontrollieren. Ein vernÃ¼nftiger Spielaufbau war nicht mÃ¶glich, schÃ¶ne SpielzÃ¼ge nicht umsetzbar. 40 Minuten ging es mit viel Zufall hin und her, danach entschieden die Unparteiischen die Begegnung zu beenden, die Verletzungsgefahr war inzwischen zu groÃŸ. Die GÃ¤ste fÃ¼hrten zu diesem Zeitpunkt mit 0:1, dem Zwischenstand darf man aber aufgrund der UmstÃ¤nde keine Bedeutung geben.

Bereits am Samstagnachmittag bietet sich den AllgÃ¤uern die Gelegenheit in KÃ¶nigsbrunn gegen den amtierenden Vizemeister zu testen.

