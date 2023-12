Honka und Jecker verstÃ¤rken den HCAP am Spengler Cup

Artikel anhören Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich bekannt zu geben, dass die Verteidiger Julius Honka und Benoît Jecker die Leventiner...

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta freut sich bekannt zu geben, dass die Verteidiger Julius Honka und Benoît Jecker die Leventiner am Spengler Cup verstärken.

Der Verteidiger Julius Honka steht beim SC Bern unter Vertrag und spielt derzeit leihweise in Genf. In der laufenden Saison hat der 28-Jährige 26 Spiele in der National League bestritten (3 Tore und 8 Assists). In seiner Karriere hat der Finne 87 Einsätze für die Dallas Stars in der NHL (13 Punkte) und 225 für die Texas Stars in der AHL absolviert (116 Punkte). Für das texanische NL-Team ist er 2014 in der ersten Runde gedraftet worden. Honka hat zudem je zwei Saisons in der finnischen Liiga bei JYP und Pelicans (55 Einsätze, 22 Punkte) und in der schwedischen SHL bei Lulea (119 Einsätze, 60 Punkte) gespielt, bevor er in die Schweiz gekommen ist.

Benoît Jecker ist bei den Junioren von Fribourg-Gottéron grossgeworden. Dort spielt er seit 2020 wieder – nach Abstechern in Biel und Lugano. In seiner Karriere hat der 29-jährige Verteidiger bisher 538 Spiele in der National League absolviert dabei 88 Punkte erzielt.

Die Leventiner heissen Julius und Benoît herzlich willkommen und wünschen ihnen als Biancoblù viel Erfolg an der nächsten Ausgabe des Spengler Cups.

