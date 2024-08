Hommage an alte Zeiten: Das neue Warmup-Trikot der Eispiraten – Westsachsen stehen vor ersten Testspielen

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau präsentieren kurz vor dem Start der Testspielphase ihre neuen Warmup-Trikots für die Saison 2024/25 und stellen dabei einen...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau präsentieren kurz vor dem Start der Testspielphase ihre neuen Warmup-Trikots für die Saison 2024/25 und stellen dabei einen besonderen Hingucker vor.

Inspiriert von den 90er-Jahren, insbesondere der Bayernligameisterschaft 1992, kommt das neue Jersey, welches die Profis am Sonntag erstmals zum Warmlaufen tragen, in einem klassischen Retro-Design daher. Zeitnah soll dabei auch der freie Verkauf starten. Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.

Die Eispiraten haben in den vergangenen Tagen die Spannung hochgehalten und das neue Warmup-Trikot im Social Media-Bereich immer wieder angeteasert. Nun ist das Geheimnis um das besondere Retro-Trikot gelüftet! In einem humorvoll angehauchten Vintage-Clip präsentierten Rihards Marenis, Gregory Kreutzer und Lucas Böttcher, die allesamt Perücken trugen, das bisher dritte Eispiraten-Trikot.

Das Jersey, welches in den klassischen Farben Rot und Weiß daherkommt und durch einen Längsstreifen geteilt ist, besticht insbesondere durch die Einbindung der Sterne, die bereits zu Beginn der 90er-Jahre die Jerseys des ETC Crimmitschau prägten. Übernommen wurde dabei auch der abgerundete und mit einer Kontur verzierte Sattel. Was neben der Größe des Eispiraten-Logos klar heraussticht, ist die Einbindung der Retro-Schriften bei den Spielernummern und -namen.

Freier Verkauf startet zeitnah – Vorbestellungen bereits jetzt möglich

Der freie Verkauf der Warmup-Trikots für die Saison 2024/25 soll recht zeitnah starten. Im Optimalfall erreicht schon nächste Woche eine Lieferung mit Fantrikots das Büro der Eispiraten. Bis dahin können alle Fans, die sich diesen Hingucker sichern wollen, eine Vorbestellung aufgeben. Dies ist per Mail an merchandising@eispiraten-crimmitschaul.de sowie am Stadion-Shop im Sahnpark möglich.

Eispiraten stehen vor ersten Testspielen

Westsachsen treffen auf Select-Team aus Chemnitz und Leipzig

Die Eispiraten Crimmitschau starten an diesem Wochenende in ihre Testspielphase der Spielzeit 2024/25. Am morgigen Freitagabend (23.08.2024 – 20.00 Uhr) werden die Westsachsen im Chemnitzer Küchwald auf ein Select-Team der Chemnitz Crashers treffen. Am Sonntag (25.08.2024 – 16.00 Uhr) steht dann das erste Heimspiel der neuen Spielzeit an. Im Sahnpark empfangen die Eispiraten den Nord-Oberligisten KSW IceFighters Leipzig.

Nach den ersten Trainingseinheiten auf dem Eis, einem spannenden Teambuilding bei der Bundeswehr in Gera und zahlreichen Präsentationsterminen, geht es endlich los! An diesem Wochenende wird das Team von Jussi Tuores gleich zwei Testpartien bestreiten. Den Startschuss geben die Crimmitschauer mit einer eher kurzfristig vereinbarten Begegnung gegen ein Select-Team der Chemnitz Crashers.

Testspielstart im Chemnitzer Küchwald

Der Kooperationspartner aus Chemnitz spielt in der Regionalliga Ost und wird zum morgigen Spiel im Chemnitzer Eissportzentrum auch auf die Unterstützung aus Selb und Leipzig bauen können. Das Mix-Team wird dabei von Ex-Eispirat Willy Rudert als Kapitän angeführt und kann auch auf die Unterstützung von Felix Thomas und Lois Spitzner bauen, die sich beide aktuell als Trainingsgäste im Training der Eispiraten fithalten.

Jussi Tuores und seine beiden Assistenztrainer Esbjörn Hofverberg und Sebastian Becker können hingegen auf ein volles Lineup bauen. Lediglich der angeschlagene Mario Scalzo steht den Crimmitschauern nicht zur Verfügung. Dafür mit dabei ist an diesem Wochenende Alexander Vladelchtchikov, der bisher beim DEL-Partner Bremerhaven trainierte und dort zuletzt sogar in der ersten Reihe neben Anders Grönlund auflief. Start der Begegnung ist 20.00 Uhr. Tickets können sich alle Fans Vorort für lediglich 5,00 Euro sichern.

Erstes Heimspiel der Saison gegen Leipzig

Zum ersten Heimspiel der Saison 2024/25 empfangen die Crimmitschauer am Sonntag schließlich die KSW IceFighters Leipzig im Sahnpark. Somit bestreiten die Westsachsen auch das zweite Vorbereitungsspiel gegen einen Kooperationspartner. Die Leipziger gehen in der Oberliga Nord auf Punktejagd und bringen nun eine Vielzahl an bekannten Gesichtern mit in das Kunsteisstadion Crimmitschau. Neben André Schietzold, Rekordspieler der Eispiraten, streiften sich auch schon Erek Virch, Michael Burns, Janis Hübner, Walther Klaus und Eric Hoffmann das Crimmitschauer Jersey über – ob als Leih-, Förderlizenzspieler oder im Nachwuchs.

Spannend wird der Vergleich ohnehin – gab es doch schon im Vorjahr zwei Vorbereitungsduelle beider Teams. Während die Eispiraten vor heimischen Publikum mit 4:3 gewinnen konnten, mussten sie im Leipziger Eiszirkus kurze Zeit später – stark ersatzgeschwächt – eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Online-Tickets können bereits gekauft werden. Die Stadionöffnung am Sonntagnachmittag erfolgt 14.30 Uhr.