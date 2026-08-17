HOME DELUXE wird Exklusivpartner der Herforder Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Die Herforder Ice Dragons freuen sich, mit HOME DELUXE einen neuen Exklusivpartner an ihrer Seite begrüßen zu dürfen.

Die Partnerschaft verbindet zwei starke Marken aus der Region, die für Leidenschaft, Qualität, Innovationskraft und den festen Willen stehen, Menschen zu begeistern.

Mit HOME DELUXE gewinnt der Herforder Eishockey Verein einen Partner, der weit über klassisches Sponsoring hinausgeht. Gemeinsam soll die Sichtbarkeit des Eishockeysports in Herford weiter ausgebaut, die Verbindung zur Region gestärkt und den Fans der Ice Dragons ein noch intensiveres Erlebnis rund um ihren Verein ermöglicht werden.

Die Herforder Ice Dragons stehen für Einsatz, Zusammenhalt und Emotionen auf dem Eis. HOME DELUXE steht für ein modernes Zuhause, außergewöhnliche Produkte und den Anspruch, Lebensräume zu etwas Besonderem zu machen. Diese Werte passen zusammen: Beide Partner wollen Menschen inspirieren, Erlebnisse schaffen und mit Mut, Qualität und Leidenschaft neue Wege gehen.

Alexander Thoss, Geschäftsführer von HOME DELUXE, erklärt: „Die Herforder Ice Dragons verkörpern genau die Eigenschaften, die auch HOME DELUXE ausmachen: Leidenschaft, Teamgeist, Ehrgeiz und eine starke regionale Verbundenheit. Wir freuen uns sehr darauf, den Verein als Exklusivpartner zu begleiten und gemeinsam mit den Ice Dragons sowie ihren Fans besondere Momente zu schaffen.“

Für HOME DELUXE ist die Partnerschaft zugleich ein klares Bekenntnis zur Region Ostwestfalen-Lippe und zu den Menschen, die sie prägen. Der Eishockeysport bringt Fans, Familien, Unternehmen und Ehrenamtliche zusammen. Diese besondere Gemeinschaft macht die Ice Dragons zu einem wichtigen sportlichen und emotionalen Aushängeschild für die ganze Region, deutlich über den Kreis Herford hinaus.

Auch der Vorstand des Herforder Eishockey Vereins sieht in der Zusammenarbeit ein starkes Signal für die Zukunft.

Sven Johannhardt vom Vorstand des HEV sagt: „Mit HOME DELUXE gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt und die Entwicklung der Herforder Ice Dragons aktiv unterstützen möchte. Diese Exklusivpartnerschaft ist ein großer Vertrauensbeweis in unseren Verein, unsere Mannschaft und unsere Fans. Wir sind stolz darauf, HOME DELUXE künftig als Teil der Ice-Dragons-Familie begrüßen zu dürfen.“

Die Partnerschaft wird in den kommenden Monaten für Fans sichtbar und erlebbar sein – unter anderem in der Eishalle, auf den digitalen Kanälen der Herforder Ice Dragons und bei gemeinsamen Aktionen. Ziel ist es, die Begeisterung für den Eishockeysport weiter zu stärken und die Verbindung zwischen Verein, Wirtschaft und Region nachhaltig auszubauen.

„Wir möchten nicht nur unseren Namen präsentieren, sondern Teil dieser besonderen Gemeinschaft werden“, ergänzt Alexander Thoss. „Die Energie in der Halle, die Begeisterung der Fans und der Einsatz aller Beteiligten haben uns beeindruckt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit und darauf, die Ice Dragons auf ihrem weiteren Weg zu unterstützen.“

Die Herforder Ice Dragons bedanken sich bei HOME DELUXE für das Vertrauen und freuen sich auf eine Partnerschaft voller Leidenschaft, gemeinsamer Ideen und unvergesslicher Eishockeymomente.

354 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht