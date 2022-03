Holt DÃ¼sseldorfs Sportchef Niki Mondt seinen alten Kasseler WeggefÃ¤hrten als Nachfolger von Harold Kreis zur DEG?

Düsseldorf. (EM) Natürlich, bei fast allen DEL Klubs laufen die Planungen bereits für die neue Saison 22/23 im Hintergrund. Aufgrund der sportlichen Situation müssen...

Düsseldorf. (EM) Natürlich, bei fast allen DEL Klubs laufen die Planungen bereits für die neue Saison 22/23 im Hintergrund.

Aufgrund der sportlichen Situation müssen einige Klubs den drohenden Abstieg im Auge behalten und parallel zweigleisig für die DEL und die DEL2 im Falle des sportlichen Abstiegs planen.

Bei der Düsseldorfer EG kann man derzeit als Tabellen-Neunter und mit einem Punktequotienten von 1,348 relativ gelassen in Richtung Tabellenende schauen. Fest steht seit einigen Wochen, dass die DEG in der kommenden Saison einen neuen Headcoach benötigt. Nach insgesamt fast sechs Spielzeiten (2008 – 2010 und 2018 – 2022) wird sich Harold Kreis (63) dem Ligarivalen Schwenninger Wild Wings anschließen und die Brehmstraße verlassen.

Seit Bekanntwerden des Wechsels von Harold Kreis wurde viel über einen Nachfolger spekuliert. Nun scheint sich ein Name herauszukristallisieren: Roger Hansson (54), der genau wie Kreis zuvor, den Weg aus Zug /Schweiz nach Düsseldorf finden könnte. Hansson ist den meisten Eishockeyfans aus seiner DEL-Zeit bei den Kassel Huskies noch bekannt. In Nordhessen machte er sich von 1996 bis 2001 als Rechtsaußen in der Liga einen Namen. Für die Huskies sammelte er in 263 Spielen stolze 135 Scorerpunkte. Mit seinen Landsleuten Roger Öhmann, Morgan Samuelsson und Robert Burakovsky bildete er 96/97 ein durchschlagskräftiges schwedisches Quartett im Rudel der Huskies. In Nordhessen war er zudem vier Jahre lang Assistenzkapitän seines Teams.

Im schwedischen Rögle ließ er seine aktive Karriere ausklingen. Dort unternahm er auch die ersten Schritte hinter der Bande und im administrativen Bereich. Vom General-Manager, übern Posten des Assistenztrainers bis hin zur Position des Cheftrainers bekleidete Roger Hansson bei Rögle BK zwischen 2005 und 2019 gleich mehrere Positionen im Klub. Danach folgte 2019 der Wechsel in die Organisation des EV Zug in der Schweiz. Für die Talent- und Spielerentwicklung war er beim EV Zug zuständig. Gleichzeitig bekleidete er in der EVZ Academy, dem Farmteam des EV Zug, die Position des Headcoach und in der laufenden Saison die des Assistenten.

Hat die DEG ihren Nachfolger für Trainer Harold Kreis gefunden?

Der ehemalige Stürmer der Kassel Huskies Roger Hansson soll laut einer Quelle der neue Cheftrainer in Düsseldorf werden.

Seine Mitspieler bei den Nordhessen damals: u.a. Niki Mondt, Thomas Dolak, Daniel Kreutzer. — RinkRat (@RinkRat23040081) March 6, 2022

Nun soll Hansson Zeit beim Schweizer Champion von 2021 enden und er soll einer der Topkandidaten auf die Nachfolge von Harold Kreis sein.

Zwar hat Hansson keine direkte Düsseldorfer Vergangenheit, wohl aber eine gemeinsame Kasseler Zeit mit Sportchef Niki Mondt (1998 – 2000), Co-Trainer Thomas Dolak Junior und DEG Legende Daniel Kreutzer verbracht. Trainer und Lehrmeister war damals kein Geringerer als Meistertrainer Hans Zach.

Zwar gibt es für den Wechsel bislang keine offizielle Bestätigung, aber Hansson dürfte definitiv einer der Top-Kandidaten sein. Sein vermeintlicher Vorgänger, Harold Kreis, kam 2018 ebenfalls vom EVZ zur DEG. Man hat also durchaus gute Erfahrungen mit einem solchen Wechsel schon gemacht.