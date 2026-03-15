Holt die Düsseldorfer EG einen jungen Stürmer von den Fischtown Pinguins?

Düsseldorf. (EM) Der Frust sitzt bei der Düsseldorfer EG nach einer extrem schwierigen Saison und dem Aus in den Pre-Playoffs noch tief.

Seit einigen Wochen aber arbeitet der letztjährige DEL-Absteiger am neuen Gesicht der Mannschaft.

Nach den schon länger gerüchteten, aber noch nicht offiziell bestätigten, Brett Kemp (Bietigheim), Corey Mackin (Crimmitschau), Korbinian Holzer (Graz) und Ville Järvelainen (Rosenheim) gerüchtet DEL-Insider RinkRat via X einen weiteren möglichen Neuzugang der Rheinländer.

Fabian Herrmann (24) könnte es von den Fischtown Pinguins zur DEG ziehen.

Herrmann stammt aus der Regensburger Nachwuchsschule und durchlief bis 2021 die Nachwuchsteams des EVR. In den Nachwuchs-Nationalmannschaften lief er für die U16, U17 und U18 des DEB auf.

Nach drei Spielzeiten in der DEL2 für Bad Nauheim folgte vor zwei Jahren der Wechsel in die DEL nach Bremerhaven. 24 Scorerpunkte in bislang 102 DEL-Spielen stehen in seiner Karrierestatistik.

In Düsseldorf würde Fabian Herrmann wieder auf Headcoach Harry Lange treffen, der ihn aus drei gemeinsamen Jahren in der Wetterau noch bestens kennt.

Neuzugang für die DEG? Höre, dass die Düsseldorfer zur neuen Saison Stürmer Fabian Herrmann verpflichtet haben. Der 24-Jährige ist seit 2024 in Bremerhaven in der DEL tätig und stammt aus dem Regensburger Nachwuchs. — RinkRat (@RinkRat23040081) March 14, 2026