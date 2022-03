Holt die DEG ihren “verlorenen Sohn” ein zweites Mal zurÃ¼ck ?

München / Düsseldorf. (EM) Schon im vergangenen Sommer gab es Wechselgerüchte um Stürmer Philip Gogulla vom EHC Red Bull München. Hartnäckig hielten sich damals...

München / Düsseldorf. (EM) Schon im vergangenen Sommer gab es Wechselgerüchte um Stürmer Philip Gogulla vom EHC Red Bull München.

Hartnäckig hielten sich damals Gerüchte um einen Wechsel zu den Schwenninger Wild Wings. Und das trotz laufendem Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison.

Der Wechsel des mittlerweile 34- jährigen kam damals nicht zustande. In der laufenden Spielzeit konnte Gogulla in 45 Spielen 21 Scorerpunkte (11 Tore / 10 Assist) beim EHC Red Bull erzielen. In seinem mittlerweile 18. Profijahr könnte sich in den bevorstehenden Playoffs zum letzten Mal für Gogulla die Möglichkeit ergeben Deutscher Mister zu werden. Vor seinem Wechsel an die Isar 2019 hatte er die Meisterschaft als sein großes Ziel ausgegeben. Bisher war dieser Traum unerfüllt geblieben, denn die Saison 19/20 wurde aufgrund von Corona abgebrochen und in der letzten Spielzeit war für München schon im Viertelfinale Endstation.

In 13 Spielzeiten bei den Kölner Haien blieb ihm der Titelgewinn ebenfalls verwehrt. 2018 packte Gogulla in Köln trotz bestehendem Vertrag die Koffer und spielte in der Saison 18/19 mit großem Erfolg in seiner Heimatstadt Düsseldorf. Ausgerechnet beim Kölner Erzrivalen legte er seine punktbeste (57 Punkte in 59 Spielen) DEL Saison aufs Eis. Seine Bilanz, der unerfüllte Titeltraum und sicherlich zuletzt auch nicht das lukrative Angebot führten ihn nach München.

Nach dieser Saison wird sich das Kapitel München für Gogulla nach drei Jahren vermutlich wieder schließen. Ein Ende seiner großen DEL Karriere ist aber auch nach 927 Spielen noch nicht in Sicht. Wie die Rheinische Post berichtet, soll Philip Gogulla im Sommer in seine Heimatstadt Düsseldorf zur DEG zurückkehren. Es wäre zum zweiten Mal in seiner Laufbahn. Dann vermutlich aber auch für länger als nur eine Saison.

Mit dann 35 Jahren gehört schließlich auch ein „verlorener Sohn“ noch nicht unbedingt zum alten Eisen. Gut möglich, dass Gogulla bei guter Gesundheit in seiner Heimatstadt die magische Marke von 1000 DEL Spielen knackt.

Eine offizielle Bestätigung des Wechsels liegt noch nicht vor.