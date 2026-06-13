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! +Krefeld Pinguine

Holen die Krefeld Pinguine diesen Verteidiger zurück in die DEL?

13. Juni 20261 Mins read396
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Max Gildon im Mannheimer Trikot - © Mathias Renner/City-Press
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Krefeld. (EM) Beim DEL Aufsteiger Krefeld Pinguine scheint sich der nächste Transfer anzubahnen.

Laut DEL-Insider „RinkRat“verpflichten die Pinguine Verteidiger Max Gilodn für die kommende Saison.

In der Penny DEL ist Gildon nicht völlig unbekannt. In der Saison 23/24 lief der US Boy in 43 Spielen für die Adler Mannheim auf.

Nachdem Gildon im NHL-Draft 2017 in der dritten Runde an Position 66 von den Florida Panthers ausgewählt wurde, spielte er in den darauffolgenden drei Jahren für die University of New Hampshire. Dort verbuchte der heute 27-Jährige in 101 NCAA-Partien 21 Tore und 52 Vorlagen. Seine Profikarriere begann Gildon während der verkürzten Corona-Saison 2020/21 in Bakersfield und verdiente sich gleich in seiner Premierensaison mit 19 Punkten aus 32 Spielen einen Platz im AHL-All-Rookie-Team. Vor seinem zweiten Engagement in Bakersfield lief der 1,91 Meter große und knapp 90 Kilogramm schwere Linksschütze für die Charlotte Checkers auf. In insgesamt 107 AHL-Spielen erzielte Gildon 41 Scorerpunkte (fünf Tore / 36 Vorlagen). Für die Adler Mannheim konnte er sich 23/24 vier Tore und fünf Beihilfen gutschreiben lassen. Es folgte eine Saison im slowakischen Kosice und in der letzten Saison verteidigte Gildon für Bozen. Seine Bilanz dort: 53 Spiele; 7 Tore, 34 Assist.

„Max ist ein Allround-Verteidiger mit guten läuferischen Fähigkeiten, zudem verfügt er über einen präzisen ersten Pass und ein gutes Positionsspiel. Max ist sehr ehrgeizig und lernwillig, möchte bei uns den nächsten Schritt gehen“, urteilte 2023 Mannheims damaliger Sportchef Jan-Axel Alavaara über Amax Gildon.

Offiziell bestätigt ist der Wechsel noch nicht.

Max Gildons Karriere in Zahlen

Source: Max Gildon @ Elite Prospects

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