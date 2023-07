Höchste Auszeichnung im deutschen Eishockey geht an EHC-Talent

Freiburg. (PM EHCF) Niclas Hempel ist der beste deutsche Nachwuchsverteidiger des Jahres 2023. Der erst 15-Jährige durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung der Wölfe und zählt...

Der erst 15-Jährige durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung der Wölfe und zählt in seinem Jahrgang zweifellos deutschlandweit zu den besten seines Fachs. In seinen jungen Jahren hatte es der Verteidiger in der vergangenen Saison bereits mit Gegenspielern aus der U20 zu tun und konnte als Defensivspieler über alle Mannschaften hinweg beeindruckende 43 Torbeteiligungen in 49 Spielen auf seinem Konto verbuchen. Jüngst hat der Juniorennationalspieler zudem seinen ersten Profivertrag für die DEL2-Mannschaft des EHC Freiburg unterschrieben und gehört damit ab Saisonstart offiziell zum Kader der Profimannschaft in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga (DEL2).

Bereits zum 32. Mal wurden im Rahmen der Ehrung der Erich-Kühnhackl-Stiftung die besten Eishockey-Nachwuchsspieler Deutschlands ausgezeichnet. Seit diesem Jahr reiht sich mit Niclas Hempel auch ein Freiburger Eigengewächs in die Runde der Gewinner des „Goldenen Pucks“ ein. In den vergangenen Jahren zählten mit Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Moritz Seider (Detroid Red Wings), Tim Stützle (Ottawa Senators) und Lukas Reichel (Chicago Blackhawks) namhafte NHL-Spieler zu den Geehrten in ihrer Kategorie. Seit 2003 zeichnet die Stiftung dabei den besten Torhüter, den besten Verteidiger, den besten Stürmer und den Verein mit der besten Nachwuchsarbeit aus.

