HÃ¶chstadt: Tim Zimmermann kommt aus Bayreuth

Höchstadt. (PM Alligators) Kurz vor Trainingsstart komplettieren die Verantwortlichen des HEC die Reihen der Angreifer: Mit Tim Zimmermann trägt ein weiterer junger Stürmer in der neuen Saison das Trikot der Höchstadt Alligators.

Der 22jährige geborene Pegnitzer wurde im Nachwuchs des EHC Bayreuth und des ERC Ingolstadt ausgebildet und stand bisher schon für die Bayreuth Tigers in der DEL2 und per Förderlizenz für die Selber Wölfe in der Oberliga auf dem Eis. In Höchstadt möchte er zu einer festen Größe im Team werden: „Ich freue mich auf Höchstadt und dass der Trainer mir dort das Vertrauen gibt mich zu entwickeln! Ich bin heiß darauf endlich wieder zu spielen und zu zeigen was ich kann… Von mir aus könnte es sofort losgehen!“

Lang warten muss Tim Zimmermann tatsächlich nicht mehr, denn nach dem Trainingslager Ende August starten die Höchstadt Alligators am 2. September in ihr erstes Vorbereitungsspiel. Die Gegner kennt Tim bereits: Der HEC trifft auf die Bayreuth Tigers und zwei Tage später auf die Selber Wölfe.

Tim Zimmermann wird in Höchstadt die Trikotnummer 42 tragen.