HÃ¶chstadt sichert sich drei Punkte

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne Maurice Becker, der am Freitag nach eine Spieldauerstrafe die Partie nicht beenden konnte und derzeit gesperrt ist, ging man ins...

Bayreuth. (PM Tigers) Ohne Maurice Becker, der am Freitag nach eine Spieldauerstrafe die Partie nicht beenden konnte und derzeit gesperrt ist, ging man ins dritte Aufeinandertreffen mit den Alligators in der laufenden Saison.

Und auch im dritten Vergleich zog man den Kürzeren. Dabei erspielte man sich im ersten Abschnitt noch ein optisches Übergewicht.

Seto versuchte sich nach vier Minuten aus kurzer Distanz, ließ diese dicke Möglichkeit aber liegen, ebenfalls wie Brown, der kurz darauf knapp verpasste. Nach zehn gespielten Minuten passte Seto in den Rückraum auf Spacek, der platziert abschloss und die Führung für die Tigers besorgte. Pech hatte kurz darauf Vihavainen, der ebenso wie Junemann nicht an Zimmermann im Tor der Alligators vorbeikam. Ein Bully im Angriffsdrittel der Alligators gelang dann zu Rypar, der schnell abschloss und dabei nach 13 Minuten zum Ausgleich traf.

Im Mittelabschnitt verpasste zu Beginn Nedved aus halblinker Position knapp bevor kurz darauf Piskor und Israel in der neutralen Zone unglücklich kollidierten. Piskor blieb einige Zeit auf dem Eis liegen und musste im Anschluss das Spiel abbrechen. Als Seto den Außenpfosten anvisierte und kurz darauf Melnikow Zimmermann in Schwierigkeiten brachte, war man offensiv gut dabei auf Seiten der Tigers, ließ aber im direkten Gegenzug Bloem zu viel Freiheit, der diese nutzte und zur 2:1 Führung traf. Schon mehrfach erlebt in dieser Saison, musste man erneut einen Doppelschlag hinnehmen. Der gleiche Akteur war gut eine Minute später nochmal erfolgreich und traf, nach Vorarbeit von Planics, zum 3:1. Ein individueller Fehler in Form eines Fehlpasses in der eigenen Zone brachte dann den nächsten Erfolg für Höchstadt. Fardoe legte erhaltene Scheibe auf Chyzowski, der sofort abzog und zum 4:1 traf. Dies war der Zeitpunkt, wo Andyukhov für Spiewok aufs Eis genommen wurde.

Eine Unterzahlsituation zu Beginn des Schlussabschnitts meisterte man souverän, musste aber kurz darauf bei einem schnellen Gegenstoß der Gastgeber den fünften Treffer hinnehmen, der erneut durch Bloem auf die Anzeigentafel geschrieben wurde. Ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass man sich noch einmal herankämpfen hätte können wurde nach einem Israel-Treffer – durch Vihavainen schön vorbereitet – kurz darauf, nur 30 Sekunden später, zu Nichte gemacht als Seewald ziemlich unbedrängt den alten 4-Tore-Abstand wiederhergestellt hatte.

Damit war das Spiel, auch wenn die Tigers nochmals einige Minuten Druck ausübten, entschieden.

Die onesto Tigers, die am 26.12. spielfrei sind, haben noch zwei Partien in diesem Kalenderjahr zu absolvieren. So geht es am Samstag, 28.12. nach Bad Tölz, wo man um 19:30 Uhr antritt, bevor am Montag, den 30.12. die Heilbronner Falken in den Tigerkäfig kommen. Bully ist hier um 20 Uhr.

Höchstadt Alligators vs. onesto Tiges 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Höchstadt: N. Zimmermann, Peterson-Jones – Fardoe, Stobbe, Vojcak, Chyzowski, Biberger, Mastic – Bloem, Planics, Seewald, Rypar, Guft-Sokolov, Oberrauch, Adam, T. Zimmermann, Freidenfels

Bayreuth: Spiewok, Andryukhov – Spacek (2), Flade, Schuster, Nedved (2), Reiner, Menner (2) – Brown, Detigs, Seto, Vihavainen, Hammerbauer, Melnikow, Israel, Verelst, Piskor, Hinz, Bergbauer (2), Junemann

Schiedsrichter: Gawlik, Wölzmüller – Egger, Meyer

Zuschauer: 1.345

Strafen: Höchstadt: 2 Bayreuth: 8 PP: Höchstadt 0/4 Bayreuth: 0/1

Torfolge: 0:1 (10.) Spacek (Seto, Brown), 1:1 (13.) Rypar (Freidenfels), 2:1 (24.) Bloem (Planics), 3:1 (25.) Bloem (Planics), 4:1 (26.) Chyzowski (Fardoe), 5:1 (45.) Bloems (Planics), 5:2 (51.) Israel (Vihavainen, Verelst), 6:2 (51.) Seewald (Planics)

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV