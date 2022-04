HÃ¶chstadt Alligators kÃ¶nnen weiter auf einen festen Stamm bauen

Höchstadt. (PM Aligators) Gemeinsam mit ihren Fans feierten die Höchstadt Alligators am Samstagabend das Ende einer erfolgreichen Spielzeit 2021/22. Großer Abschiedsschmerz kam dabei nicht...

Großer Abschiedsschmerz kam dabei nicht auf, denn die HEC-Fans wissen bereits, dass ihnen viele der aktuellen Alligators erhalten bleiben: Philipp Stobbe, Martin Kokes, Jake Fardoe, Martin Vojcak, Dominik Zbaranski, Dimitri Litesov und Anton Seewald haben ihre Verträge bereits verlängert.

Auch Goalie Benni Dirksen konnte bei seiner Trikotversteigerung die Frage, wo er denn in den kommenden zwei Jahren spielen werde, klar beantworten: “Im Aischgrund” lautete seine Antwort und wurde sowohl von seinen Teamkollegen als auch von den Fans lautstark bejubelt.

Teammanager Daniel Tratz wollte noch nicht zu viel verraten, deutete jedoch an, dass bald weitere News folgen werden. In Höchstadt darf man sich also in den kommenden Wochen sowohl auf weitere Vertragsverlängerungen, als auch bereits über Neuzugänge freuen.