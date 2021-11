HÃ¶chstadt Alligators holen sich VerstÃ¤rkung aus der DEL

Höchstadt. (PM Alligators) Das ersten Saisonspiel konnten die Höchstadt Alligators gewinnen, doch dann folgte eine Durststrecke, die das Team rechtzeitig vor der „Deutschland-Cup“-Pause mit...

Höchstadt. (PM Alligators) Das ersten Saisonspiel konnten die Höchstadt Alligators gewinnen, doch dann folgte eine Durststrecke, die das Team rechtzeitig vor der „Deutschland-Cup“-Pause mit einem Sieg gegen den Deggendorfer SC überwinden konnte.

Gut für die Moral, aber trotzdem sah man in Höchstadt Handlungsbedarf, nutze die Pause für eine Personalentscheidung und trennte sich von Kontingentspieler Austin Albrecht.

„Austin hat bei uns sehr gute Leistungen gezeigt und wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg, aber wir benötigen an dieser Position einen neuen Impuls“, erklärt Teammanager Daniel Tratz.

Auf der Suche nach diesem Impuls sind die HEC-Verantwortlichen fündig geworden und holen sich Verstärkung aus der DEL: Nikita Shatsky, zuletzt aktiv bei den Krefeld Pinguinen, soll den Alligators neuen Auftrieb geben und sich als Führungsspieler erweisen. „Nikita ist ein anderer Spielertyp und wird unserem Team mit seiner Erfahrung aus DEL, VHL und sogar einigen KHL-Spielen weiterhelfen “, so Daniel Tratz.

Der 26jährige Stürmer aus Russland trainiert in dieser Woche bereits in Höchstadt und wird schon am Freitag beim Heimspiel gegen die Blue Devils Weiden mit auf dem Eis stehen.