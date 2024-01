HÃ¶chstadt Alligators geben die nÃ¤chste VertragsverlÃ¤ngerung fÃ¼r gleich zwei Jahre bekannt

Artikel anhören Die Höchstadt Alligators beginnen das Jahr mit guten Neuigkeiten: Torhüter Nico Zimmermann bleibt in Höchstadt und verlängert seinen Vertrag um zwei Spielzeiten....

Der 21jährige gebürtige Bayreuther kam in der vergangenen Spielzeit mit einer Förderlizenz zu den Alligators. Er nutzte die Chance sich zu beweisen und erhielt für die aktuelle Saison einen Vertrag in Höchstadt, wo er aktuell im Wechsel mit Justin Spiewok und Benni Dirksen im Tor steht und erneut überzeugt: „Nico haut sich immer voll rein und hat sich dementsprechend auch sehr gut entwickelt“, so Teammanager Daniel Tratz. „Dass er mit wenig Spielpraxis zu uns kam, merkt man ihm nicht mehr an, er beweist immer wieder mit guten Spielen, dass es richtig war ihm diese Chance zu geben.“

Nico Zimmermann: „Nach einem durchwachsenen Start in die Saison bin ich jetzt langsam in den Flow gekommen und kann mich seitdem stetig steigern. Mein persönliches Ziel ist mich weiterhin zu entwickeln, meine Erfahrungen zu sammeln und so viel Spielzeit wie möglich zu erspielen!“