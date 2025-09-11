Hockeytown Herford schaut auf den DragonsCup

Herford. (PM HEV) Eishockey und mehr – der Herforder Eishockey Verein richtet am kommenden Wochenende mit dem DragonsCup die Generalprobe für die anstehende Oberligasaison in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ aus.

Zwei Tage lang werden sich die Tilburg Trappers, die Saale Bulls Halle, die Füchse Duisburg und die gastgebenden Ice Dragons in Turnierform messen und sich den letzten Feinschliff für den Hauptrundenstart am 19. September holen.

Am Samstag stehen zunächst die Halbfinalbegegnungen auf dem Programm. Um 15.00 Uhr treffen die Tilburg Trappers (Oberliga Nord-Meister der vergangenen Saison) und die Saale Bulls Halle aufeinander, bevor ab 20.00 Uhr die Füchse Duisburg den Herforder EV herausfordern. Doch auch die Zeit zwischen den beiden Halbfinalbegegnungen wird durch einen spannenden Eishockeywettbewerb bereichert. Bei der Skills-Competition treten in drei verschiedenen Disziplinen jeweils ein Spieler pro Team gegeneinander an und ermitteln ihre Sieger.

Am Sonntag treffen die beiden unterlegenen Halbfinalisten im Spiel um Platz 3 sowie die beiden Sieger im Finale aufeinander, wobei die Ice Dragons in jedem Fall ihr Spiel um 18.30 Uhr bestreiten werden. Zuvor beginnt um 15.00 Uhr das erste Duell des Sonntags.

Tages- und Wochenendtickets gibt es im Online-Vorverkauf unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Tourist-Information am Rathausplatz. Mit Einlassbeginn öffnet ab 14.00 Uhr jeweils die Tageskasse, die bis zum Beginn des jeweils zweiten Spieles auch durchgehend besetzt bleibt. Die Tagestickets berechtigen zum Besuch beider Spiele, das Wochenendticket beinhaltet alle Spiele des DragonsCup. Der VIP-DrachenClub öffnet am Samstag und Sonntag jeweils ab 17.30 Uhr, VIP-Gästen steht jedoch bereits zum ersten Spiel an beiden Tagen die VIP-Empore exklusiv zur Verfügung.