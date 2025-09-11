Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Nord Herforder EV Hockeytown Herford schaut auf den DragonsCup
Herforder EV

Hockeytown Herford schaut auf den DragonsCup

Ice Dragons Turniergastgeber für Generalprobe

11. September 20251 Mins read38
Share
Die imos Arena, Eissporthalle im kleinen Felde, Heimspielstätte der Ice Dragons - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Herford. (PM HEV) Eishockey und mehr – der Herforder Eishockey Verein richtet am kommenden Wochenende mit dem DragonsCup die Generalprobe für die anstehende Oberligasaison in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ aus.

Zwei Tage lang werden sich die Tilburg Trappers, die Saale Bulls Halle, die Füchse Duisburg und die gastgebenden Ice Dragons in Turnierform messen und sich den letzten Feinschliff für den Hauptrundenstart am 19. September holen.

Am Samstag stehen zunächst die Halbfinalbegegnungen auf dem Programm. Um 15.00 Uhr treffen die Tilburg Trappers (Oberliga Nord-Meister der vergangenen Saison) und die Saale Bulls Halle aufeinander, bevor ab 20.00 Uhr die Füchse Duisburg den Herforder EV herausfordern. Doch auch die Zeit zwischen den beiden Halbfinalbegegnungen wird durch einen spannenden Eishockeywettbewerb bereichert. Bei der Skills-Competition treten in drei verschiedenen Disziplinen jeweils ein Spieler pro Team gegeneinander an und ermitteln ihre Sieger.

Am Sonntag treffen die beiden unterlegenen Halbfinalisten im Spiel um Platz 3 sowie die beiden Sieger im Finale aufeinander, wobei die Ice Dragons in jedem Fall ihr Spiel um 18.30 Uhr bestreiten werden. Zuvor beginnt um 15.00 Uhr das erste Duell des Sonntags.

Tages- und Wochenendtickets gibt es im Online-Vorverkauf unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Tourist-Information am Rathausplatz. Mit Einlassbeginn öffnet ab 14.00 Uhr jeweils die Tageskasse, die bis zum Beginn des jeweils zweiten Spieles auch durchgehend besetzt bleibt. Die Tagestickets berechtigen zum Besuch beider Spiele, das Wochenendticket beinhaltet alle Spiele des DragonsCup. Der VIP-DrachenClub öffnet am Samstag und Sonntag jeweils ab 17.30 Uhr, VIP-Gästen steht jedoch bereits zum ersten Spiel an beiden Tagen die VIP-Empore exklusiv zur Verfügung.

2320
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post EHC Waldkraiburg eröffnet Vorbereitungs-Saison gegen Oberligisten Passau

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herforder EVTecArt Black Dragons Erfurt

Herforder Ice Dragons unterliegen Erfurt

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein musste im dritten Testspiel der...

By6. September 2025
Herforder EV

Ice Dragons treffen zuhause auf Erfurt

Herford. (PM HEV) Die Vorbereitung auf die kommende Oberligasaison 2025/26 nimmt für...

By3. September 2025
Herforder EV

Ice Dragons unterliegen in Rostock nach Penaltyschießen

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das Rückspiel der PreSeason...

By1. September 2025
Herforder EVRostock Piranhas

Ice Dragons starten in die Pre-Season

Der Herforder Eishockey Verein startet am Freitagabend ab 19.30 Uhr gegen den...

By27. August 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten