Hockey Tigers: Starker Auftritt gegen Füssen

Dornbirn. (PM Tigers) Der HC Tigers hat beim nächsten Vorbereitungsspiel einen starken Eindruck hinterlassen.

Gegen den künftigen Oberliga-Konkurrenten EV Füssen musste sich die Mannschaft von Headcoach Märt Eerme zwar mit 2:3 nach Penaltyschießen geschlagen geben, zeigte dabei aber über weite Strecken eine temporeiche und engagierte Leistung.

Auch abseits des Eises bot die Partie bereits einen echten Vorgeschmack auf die kommende Saison. Eine tolle und lautstarke Kulisse sorgte für beste Stimmung im Messestadion – nicht zuletzt dank der zahlreich mitgereisten Fans aus Füssen. Sportlich entwickelte sich von Beginn an eine intensive Begegnung mit hohem Tempo. Die Tigers hatten dabei über weite Strecken mehr Spielanteile und kamen immer wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Füssens Schlussmann präsentierte sich jedoch bestens positioniert und verhinderte mehrfach einen frühen Treffer der Hausherren.

Stattdessen gingen die Gäste in Führung. Straub traf in der 12. Minute zum 0:1, ehe Jentsch kurz vor der ersten Pause auf 0:2 erhöhte. Die Tigers ließen sich davon aber nicht beeindrucken. Im Mittelabschnitt erhöhte die Mannschaft weiter den Druck und belohnte sich schließlich durch Luis Ludin, der nach Vorarbeit von Nico Kramer und Roberts Lipsbergs in der 24. Minute auf 1:2 verkürzte. Auch im Schlussdrittel blieben die Hausherren am Drücker. Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 59. Minute: Cosmo Reichhalter hatte im laufenden Spiel einem weiteren Feldspieler Platz gemacht, Josef Flick traf nach Vorarbeit von Roberts Lipsbergs und Gustav Lindström zum 2:2 und sorgte damit für eine Verlängerung.

Dort fiel keine Entscheidung, sodass das Penaltyschießen über den Sieger entscheiden musste. Dort hatte der 16-fache deutsche Meister das bessere Ende für sich und sicherte sich durch den entscheidenden Treffer von Luc Silvnik den 3:2-Erfolg. Trotz der Niederlage konnten die Tigers viel Positives aus der Partie mitnehmen. Mit 32:23 Torschüssen erspielten sich die Hausherren ein klares Chancenplus und bewiesen zudem Moral, indem sie einen 0:2-Rückstand noch ausgleichen konnten. Am Dienstag sind mit den Stuttgart Rebels ein weiterer zukünftiger Oberligakonkurrent im Messestadion zu Gast.

HC Tigers – EV Füssen 2:3 n.P. (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Tore HCT:

1:2 Ludin (23:53/Kramer, Lipsbergs)

2:2 Flick (58:45/Lipsbergs, Lindström)

Torschüsse: 32:23

EV Füssen holt 3:2-Sieg nach Penaltyschießen in Dornbirn

Füssen. (PM EVF) Der EV Füssen hat sein zweites Testspiel der Vorbereitung für sich entschieden.

Beim zukünftigen Oberliga-Konkurrenten HC Tigers setzte sich Schwarz-Gelb mit 3:2 nach Penaltyschießen (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) durch. Dabei führte der EVF lange Zeit mit zwei Treffern, musste erst kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen und entschied die Partie schließlich durch Luc Slivnik.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Julian Straub die Füssener in der 12. Minute in Führung. Luc Slivnik und Nicolas Jentsch bereiteten den Treffer zum 0:1 vor. Wenig später musste der EVF nach einer Strafe gegen Henry Homann erstmals in Unterzahl ran, überstand diese Situation aber schadlos. Das eigene Powerplay brachte zwar keinen Treffer, nur 13 Sekunden nachdem die Tigers wieder komplett waren, erhöhte Nicolas Jentsch aber auf 0:2. Damit ging es mit einer verdienten Führung in die erste Pause.

Die Gastgeber kamen druckvoll aus der Kabine und verkürzten in der 24. Minute durch Linus Ludin auf 1:2. In der Folge hatten die Tigers mehr Abschlüsse, Füssen hielt aber dagegen und verteidigte die knappe Führung. Auch eine weitere Unterzahl kurz vor Ende des Mittelabschnitts nach einer Strafe gegen Slivnik wurde ohne Gegentreffer überstanden.

Im Schlussdrittel blieb die Partie lange offen. Der EVF verteidigte seinen Vorsprung bis tief in die Schlussphase, ehe die Tigers doch noch zum Ausgleich kamen. Nur 75 Sekunden vor der Sirene traf Jona Flick zum 2:2 und schickte die Begegnung damit in die Verlängerung.

Dort wurde es für Schwarz-Gelb nochmals schwierig. Nach einer Strafe gegen Matyas Stransky musste der EVF ab der 62. Minute erneut mit einem Mann weniger auskommen. Auch diese dritte Unterzahlsituation des Abends überstanden die Füssener. Da anschließend kein Treffer mehr fiel, musste das Penaltyschießen entscheiden.

Hier setzte Luc Slivnik den Schlusspunkt. Der slowenische Neuzugang verwandelte den entscheidenden Versuch und sicherte dem EV Füssen den 3:2-Erfolg. Damit beendete Schwarz-Gelb das intensive Wochenende mit zwei Spielen innerhalb von weniger als 24 Stunden mit einem Sieg beim zukünftigen Ligakonkurrenten aus Dornbirn.

Die Zahlen zeigen dabei auch, dass der EVF defensiv einiges zu arbeiten hatte. Die Tigers verbuchten insgesamt 32 Torschüsse, Füssen kam auf 23. Dafür funktionierte das Unterzahlspiel bereits sehr gut: Alle drei Powerplays der Gastgeber wurden ohne Gegentreffer überstanden. Insgesamt lag der EVF 47:20 Minuten in Führung.

Weiter geht die Vorbereitung am Freitag, 4. September. Dann wartet wieder ein Heimspiel auf Schwarz-Gelb. Zu Gast in Füssen ist der SC Riessersee.

Tore: 0:1 (12.) Straub (Slivnik, Jentsch), 0:2 (20.) Jentsch, 1:2 (24.) Ludin (Kramer, Lipsbergs), 2:2 (59.) Flick (Lipsbergs, Lindström), 2:3 (65.) Slivnik (entscheidender Penalty).

Strafminuten: HC Tigers 2, EV Füssen 6.

Torschüsse: HC Tigers 32, EV Füssen 23.

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