Hockey Tigers holen Tiroler Offensivpower mit reichem Erfahrungsschatz

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Die Tigers können einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für ihre Premierensaison in der deutschen Oberliga präsentieren.

Mit Luis Ludin wechselt ein österreichischer Stürmer nach Vorarlberg, der trotz seiner erst 25 Jahre bereits reichlich Erfahrung aus der ICE Hockey League, der deutschen Oberliga, der DEL2 und sogar der Champions Hockey League mitbringt.

Der 2001 in Innsbruck geborene Angreifer erlernte das Eishockey bei den Haien der Tiroler Landeshauptstadt und schaffte dort auch den Sprung in den Profibereich. Mit 190 Zentimetern Körpergröße und 88 Kilogramm bringt Ludin beste körperliche Voraussetzungen mit und kann diese mit reichlich Erfahrung auf hohem Niveau kombinieren.

Für die Innsbrucker Haie absolvierte der Stürmer insgesamt 130 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse. Darüber hinaus durfte sich Ludin auch auf internationaler Bühne beweisen und stand für seinen Stammverein achtmal in der Champions Hockey League auf dem Eis.

Parallel dazu sammelte er bereits früh Erfahrungen auf weiteren Stationen. Im Rahmen von Leihen kam er unter anderem für die VEU Feldkirch sowie die Kitzbüheler Adler in der Alps Hockey League zum Einsatz. 2020 führte ihn sein Weg erstmals nach Deutschland, wo er für den EHC Freiburg Einsätze in der DEL2 absolvierte.

In den vergangenen beiden Saisonen machte sich Ludin schließlich auch in jener Liga einen Namen, in der die Tigers künftig antreten werden. Im Trikot der Heilbronner Falken entwickelte er sich zu einem etablierten Oberliga-Spieler. In 104 Partien des Grunddurchgangs erzielte der Tiroler 27 Tore und bereitete weitere 32 Treffer vor.

Nachdem die bisherige Heilbronner Spielbetriebsgesellschaft im vergangenen Frühjahr in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten war, führte Ludins Weg zum Abschluss der Saison in die DEL2. Für die Bietigheim Steelers absolvierte er noch zwei Partien im Grunddurchgang sowie 13 Playoff-Spiele. Gerade in der entscheidenden Phase der Saison konnte er dabei nochmals aufzeigen und steuerte in den Playoffs ein Tor und drei Assists bei.

Mit Luis Ludin gewinnen die Tigers einen Spieler, der hervorragend in die bisherige Kaderplanung passt und gleichzeitig eine zusätzliche Portion Erfahrung mitbringt. Der 25-Jährige kennt das österreichische Eishockey ebenso wie die deutsche Oberliga, hat bereits auf DEL2-Niveau gespielt und weiß aus mehreren Playoff-Serien, worauf es in entscheidenden Spielen ankommt..

Luis Ludin über seinen Wechsel zu den Tigers: „Ich freue mich riesig, ab dieser Saison für die HC Tigers aufs Eis zu gehen! Der Verein und die Mannschaft haben mich sehr überzeugt, und ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit meinen neuen Teamkollegen anzugreifen. Ein großes Dankeschön an den Verein für das Vertrauen – und an die Fans, auf die tolle Unterstützung freue ich mich schon jetzt. Auf eine erfolgreiche Saison zusammen!“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Luis Ludin @ Elite Prospects

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