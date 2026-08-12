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Hockey Tigers: „Hinte“ beendet seine Karriere

12. August 20262 Mins read122
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Daniel Hintermann - © EC Bregenzerwald Media
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Dornbirn. (PM Tigers) Daniel Hintermann hat sich nach reiflicher Überlegung dazu entschieden, seine professionelle Karriere zu beenden und seinen Fokus künftig auf seine berufliche Zukunft zu legen.

2023 führte Hintermanns Weg von den Kitzbüheler Adlern nach Vorarlberg. Was folgte, waren drei Spielzeiten, in denen sich der Verteidiger zu einer wichtigen Säule der Wälder Defensive und vor allem zu einer echten Führungsfigur innerhalb der Mannschaft entwickelte. Kompromisslos in den Zweikämpfen, verlässlich in der eigenen Zone und immer bereit, für seine Mitspieler einzustehen, verkörperte er auf dem Eis genau jene Mentalität, die ihn bei Mannschaft und Fans gleichermaßen beliebt machte.

Dass er dabei auch vor körperlich überlegenen Gegenspielern nicht zurückschreckte, stellte „Hinte“ in der Saison 2024/25 eindrucksvoll unter Beweis. Sein mittlerweile fast legendärer Faustkampf mit Jayson Ren dürfte vielen Fans noch bestens in Erinnerung sein. Rund zehn Zentimeter Größenunterschied waren für Hintermann jedenfalls kein Grund, der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen – am Ende rang er seinen deutlich größeren Kontrahenten zu Boden. Eine Szene, die sinnbildlich für seine drei Jahre im Trikot der Wälder steht: zurückstecken war nie seine Sache.

Nun endet seine Zeit als aktiver Spieler. Ganz verloren geht er den Tigers aber hoffentlich nicht, wie Daniel in seinen persönlichen Abschiedsworten an die Fans selbst verspricht: „Hallo Fans, nach langer Überlegung habe ich mich dazu entschieden, meine professionelle Eishockeykarriere zu beenden und mich auf meinen weiteren Lebensweg sowie meine berufliche Zukunft zu konzentrieren.
Ich möchte mich von Herzen bei euch für die letzten drei unvergesslichen Jahre bedanken. Egal, ob es Höhen oder Tiefen gab – ihr seid immer hinter uns gestanden, habt uns bei den Heim- und Auswärtsspielen unterstützt und uns jedes Mal eine unglaubliche Atmosphäre geboten.
Es war etwas ganz Besonderes, vor euch auf dem Eis zu stehen und eure Leidenschaft und Unterstützung zu erleben. Die drei Jahre, die vielen Erlebnisse und Erinnerungen werde ich für immer in meinem Herzen tragen.
Auch wenn meine Zeit auf dem Eis nun zu Ende geht, werde ich dem Ländle und dem Verein sicher nicht für immer fernbleiben. Ich werde bestimmt immer wieder einmal ins Ländle kommen – und dann sehen wir uns natürlich auch in der Halle.“

Der gesamte HCT bedankt sich bei Daniel für drei Jahre voller Einsatz, Leidenschaft und unzählige gemeinsame Momente. Für seinen neuen Lebensabschnitt und seine berufliche Zukunft wünschen wir ihm von Herzen nur das Beste. Die Tür bei den Tigers steht für dich immer offen. Danke für alles, Hinte!

Seine Karriere in Zahlen

Source: Daniel Hintermann @ Elite Prospects

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