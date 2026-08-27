Hockey Tigers fordern Arosa lange

Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Der HC Tigers haben dem Swiss-League-Vertreter EHC Arosa am Mittwochabend im Messestadion einen harten Kampf geliefert, mussten sich am Ende aber mit 2:4 geschlagen geben.

Das Ergebnis fiel dabei klarer aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ: Mit 32:20 Torschüssen waren die Hausherren über weite Strecken mindestens ebenbürtig und hielten die Partie bis in die Schlusssekunden offen.

Bereits im ersten Drittel zeigten die Tigers einen engagierten Auftritt gegen den höherklassigen Gegner. Die Mannschaft von Märt Eerme war gut im Spiel und durfte sich zwischenzeitlich sogar schon über die vermeintliche Führung freuen. Nico Kramer brachte den Puck im Arosa-Tor unter, nach Videostudium wurde der Treffer jedoch wegen hohen Stocks aberkannt. So ging es trotz einer guten Leistung beider Seiten torlos in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt nahm die Partie dann deutlich an Schärfe zu. Zahlreiche Strafen auf beiden Seiten sorgten dafür, dass der Spielfluss immer wieder unterbrochen wurde, und insgesamt entwickelte sich eine zunehmend hektische Begegnung, in der die klare Linie etwas verloren ging. Arosa nutzte diese Phase zunächst besser aus: Jabola Prada brachte die Gäste in der 21. Minute mit 1:0 in Führung und legte wenige Minuten später in Unterzahl sogar den zweiten Treffer nach. Die Tigers fanden aber noch vor der Pause die passende Antwort. In Überzahl verkürzte Janick Wernicke nach Zuspiel von Gustav Lindström auf 1:2.

Auch im Schlussdrittel stemmten sich die Tigers weiter gegen die Niederlage. Der verdiente Lohn folgte in der 52. Minute, als Tobias Metzler-Wagner nach Vorarbeit von Philipp Metzler und erneut Gustav Lindström zum 2:2 ausglich. Das Messestadion war wieder da, und die Hausherren schienen dem Spiel eine Wende geben zu können.

Doch Arosa schlug zurück. Tomas Vlcek erzielte knapp fünf Minuten vor dem Ende den Treffer zum 2:3, ehe die Tigers in der Schlussphase alles riskierten und Goalie Cosmo Reichhalter zugunsten eines zusätzlichen Feldspielers vom Eis nahmen. Das ermöglichte den Bündnern schließlich den Empty-Net-Treffer durch Maxime Orlov zum 2:4. Ganz vorbei war die Dramatik damit allerdings noch nicht. Die Tigers warfen in den Schlusssekunden noch einmal alles nach vorne und jubelten tatsächlich ein weiteres Mal, als der Puck mit der Sirene im Tor landete. Der vermeintliche Anschlusstreffer zählte jedoch nicht mehr. So blieb es nach einer intensiven, von vielen Nickligkeiten geprägten Partie beim 2:4.

Trotz der Niederlage konnten die Tigers viele positive Erkenntnisse mitnehmen. Gegen einen Gegner aus der Swiss League zeigte die Mannschaft einmal mehr, dass sie auch mit höherklassigen Teams mithalten kann – und dass in dieser Vorbereitung bereits viel Substanz steckt.

HC Tigers – EHC Arosa 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Tore HCT:

1:2 Wernicke (37:35/PP1, Lindström)

2:2 Metzler-Wagner (51:43, Metzler, Lindström)

Torschüsse: 32:20

Strafen: HCT 14 Minuten, Arosa 32 Minuten

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