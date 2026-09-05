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Hockey Tigers erkämpfen sich in Passau die Verlängerung

5. September 20261 Mins read102
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Luis Ludin (HCI) - © GEPA pictures/ Andreas Pranter
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Dornbirn. (PM Hockey Tigers) Der HC Tigers hat sich bei der Premiere in Passau einen intensiven Schlagabtausch mit den Black Hawks geliefert.

Dreimal gerieten die Vorarlberger in Rückstand, dreimal fanden sie die passende Antwort. Erst nach 40 Sekunden in der Verlängerung fiel die Entscheidung zugunsten der Hausherren, die sich mit 4:3 nach Overtime durchsetzten.

Passau erwischte vor 500 Zuschauern den besseren Start und ging bereits nach 1:31 Minuten durch Daniel Seidl in Führung. Die Tigers taten sich schwer gegen den gut positionierten Schlussmann der Hausherren ein passendes Rezept zu finden und gingen mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt gelang der verdiente Ausgleich. Luis Ludin stellte in der 25. Minute aus der Drehung heraus auf 1:1. Lange hielt der Gleichstand allerdings nicht: Nur rund vier Minuten später brachte Daniel Maul die Black Hawks erneut in Front. Wieder ließen sich die Tigers davon nicht beeindrucken. David König traf in der 38. Minute zum 2:2 und sorgte damit dafür, dass die Partie vor dem Schlussabschnitt völlig offen blieb.

Dort legten erneut die Gastgeber vor. Mark Maul traf in der 46. Minute zum 3:2. Doch auch auf den dritten Rückstand des Abends hatten die Tigers eine Antwort: Philipp Pöschmann erzielte in der 52. Minute aus kurzer Distanz sehenswert das 3:3. In der Folge blieb es spannend bis zur Schlusssirene. Mit 41:35 Torschüssen erarbeiteten sich die Tigers sogar ein leichtes Chancenplus und verdienten sich damit die Verlängerung. Dort ging es allerdings schnell: Bereits nach 40 Sekunden traf Andrew Schembera zum 4:3 und entschied die Partie zugunsten der Black Hawks.

Trotz der knappen Niederlage zeigte die Mannschaft von Märt Eerme erneut Moral. Gerade die Tatsache, dass die Tigers dreimal einen Rückstand ausgleichen konnten, darf als positive Erkenntnis aus dem ersten Gastspiel in Passau mitgenommen werden. Am Dienstag steht nun die Heimgeneralprobe der Pre-Season an. Im Bodenseederby sind die Lindau Islanders im Messestadion zu Gast

Passau Black Hawks – HC Tigers 4:3 n.V. (1:0, 1:2, 1:1, 1:0)

Tore HCT:
1:1 Ludin (25:00 / Grasser)
2:2 König (37:09 / Mussbacher)
3:3 Pöschmann (51:13 / Wernicke)

Torschüsse: 35:41

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