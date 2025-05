Hockey is Diversity und die DEG Rhein Rollers laden zum 2. Inline Summer Bash an der DÃ¼sseldorfer BrehmstraÃŸe

Düsseldorf. (PM HiD/DEG Rhein Rollers) Am Samstag, dem 14. Juni, verwandelt sich die Brehmstraße in Düsseldorf in eine Bühne für ein außergewöhnliches Sportevent: den Hockey is Diversity Inline Summer Bash. Der gemeinnützige Verein Hockey is Diversity (HiD) setzt sich aktiv gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Diskriminierung im Sport ein – mit Veranstaltungen, die weit über den sportlichen Wettkampf hinausgehen. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Vorjahr steigt auch dieses Jahr wieder ein Match gegen eine All-Star Auswahl des Inlinehockey-Bundesligisten DEG Rhein Rollers.

Prominente Unterstützung auf Rollen.

Im Team Hockey is Diversity stehen unter anderem die DEL-Spieler Sinan Akdag (zuletzt Düsseldorfer EG), Nick Geitner (Straubing Tigers) und HiD-Gründer Martin Hyun, der selbst lange in der DEL aktiv war. Die Organisation des Events übernimmt Uli Geitner, der bei den Rhein Rollers die Teams „Rising Stars“ und „Silver Lions“ coacht.

Uli Geitner: „Ich bin glücklich, dass es uns in diesem Jahr gelungen ist, eine 2. Auflage des Hockey is Diversity Inline Summer Bash bei uns im legendären Eisstadion an der Brehmstraße zu organisieren und damit ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt zu setzen. Besonders freut mich, dass wir neben meinem Sohn Nick mit Sinan Akdag einen weiteren prominenten Botschafter aus dem Profisport gefunden haben, der unsere Sache unterstützt.“

Martin Hyun: „Der Hockey is Diversity Inline Summer Bash ist weit mehr als nur ein Spiel. In Zeiten, in denen Rassismus und Diskriminierung wieder lauter und salonfähig scheinen, setzen wir gemeinsam ein Zeichen – auf Rollen, mit Schläger und Herz. Wir spielen, um sichtbar zu machen, dass Vielfalt das Fundament eines respektvollen Miteinanders ist – das, was uns als Gesellschaft zusammenhält und stark macht. Mein besonderer Dank gilt Uli Geitner, der mit unermüdlichem Engagement so einen Raum schafft, den DEG Cheerleadern, Sinan Akdag und Nick Geitner, die mit ihrer Teilnahme und Präsenz zeigen, dass Sport Brücken bauen kann – über Herkunft und Hautfarbe hinweg.“

Sinan Akdag: „Ich freue mich sehr, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein, da das mehr als nur ein Spiel ist. Sowohl im Eishockey als auch in unserer Gesellschaft ist Zusammenhalt und Fürsorge die Grundlage für Erfolg, deshalb freue ich, dabei zu sein und mit dem Spiel zusammen ein Statement zu setzen.“

Nick Geitner: „Ich freue mich, wie schon letztes Jahr wieder beim Event dabei zu sein. Ich hoffe, alle Beteiligten werden Spaß bei der Veranstaltung haben und wir können gemeinsam ein Zeichen für Vielfalt setzen.“

Sport, Show und klare Botschaften

Das Rahmenprogramm startet um 14:00 Uhr mit einer Präsentation der Laufschule der Rhein Rollers. Im Anschluss bringen die DEG Ice Flash Cheerleaders die Fans in

Stimmung. Nach einem Grußwort von Schirmherr Dirk-Peter Sültenfuß (Vize-Vorsitzender Sportausschuss der Landeshauptstadt Düsseldorf und Vorstandsmitglied Sportjugend Düsseldorf) sowie der beiden Organisatoren Uli Geitner und Martin Hyun beginnt um 15:10 Uhr das Spiel zwischen den DEG Rhein Rollers und dem Team Hockey is Diversity. Durch den Nachmittag führt erneut der beliebte Sportmoderator und DEG-Stadionsprecher Axel Pfannenmüller. Hockey is Diversity und die DEG Rhein Rollers freuen sich über die Unterstützung und den Besuch zahlreicher Zuschauer im Eisstadion an der Brehmstrasse.