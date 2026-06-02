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Hockey is Diversity und DEG Rhein Rollers bringen den Inline Summer Bash nach Ratingen!

2. Juni 20262 Mins read90
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Archivfoto Inline Summer Bash 2025 - © Sportfoto-Sale (DR)
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Düsseldorf. (PM HiD/DEG Rhein Rollers) Neue Spielstätte, gleiche Botschaft: Nach zwei Jahren im Eisstadion an der Düsseldorfer Brehmstraße steigt am Samstag, dem 27. Juni der 3. Hockey is Diversity Inline Summer Bash in der Eissporthalle am Ratinger Sandbach.

Im Mittelpunkt stehen Vielfalt, Respekt und Toleranz – Werte, für die sich der gemeinnützige Verein Hockey is Diversity (HiD) seit 2010 engagiert. Wie in den Vorjahren trifft das Team HiD auf eine Auswahl des traditionsreichen Düsseldorfer Inlinehockey-Vereins DEG Rhein Rollers.

Prominente Unterstützung aus DEL und DEL2

Im Team Hockey is Diversity stehen unter anderem der künftige DEL-Spieler Moritz Kukuk (Straubing Tigers; zuletzt Düsseldorfer EG), DEL2 Akteur Nick Geitner (Düsseldorfer EG) und HiD-Gründer Martin Hyun, der selbst lange in der DEL aktiv war. Organisiert wird das Event von Uli Geitner, Coach des Teams „Rising Stars und Silver Lions“ bei den DEG Rhein Rollers.

Der Sport kann stark und verbindend sein

Uli Geitner: „Ich freue mich sehr, dass wir mit der dritten Auflage des Hockey is Diversity Inline Summer Bash unsere Botschaft für Toleranz, Respekt und Vielfalt im Sport an einem neuen Standort weitertragen können. Besonders begeistert bin ich, dass mit meinem Sohn Nick Geitner und seinem ehemaligen Teamkollegen Moritz Kukuk zwei engagierte Profis teilnehmen. Ebenso freut mich, dass mit Moritz‘ Vater, Philip Kukuk, eine Eishockey-Persönlichkeit dabei ist, die früher für Ratingen in der 2. Bundesliga sowie der DEL aktiv war und generationsübergreifend für unsere Werte steht. Genau dieses Miteinander auf und neben dem Feld zeigt, wie stark und verbindend Sport sein kann.“ Martin Hyun: „Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen verunsichert sind und gesellschaftliche Debatten oft hitziger und trennender verlaufen, als sie es müssten. Mit unserem Spiel zwischen Team Hockey is Diversity und den DEG Rhein Rollers wollen wir daran erinnern, dass Gemeinschaft nicht durch Herkunft, Meinung oder Lebensweg entsteht, sondern durch die Bereitschaft, einander zuzuhören, einander zu respektieren und gemeinsam Verantwortung zu tragen. Sport schafft Begegnungen zwischen Menschen, die sich sonst vielleicht nie begegnet wären. Gerade darin liegt seine besondere Kraft. Vielleicht ist das heute eine wichtigere Botschaft denn je.“

Der Hockey-Nachwuchs stellt sich vor

Das Rahmenprogramm beginnt um 15:00 Uhr mit der Vorstellung des Nachwuchsprogramms der DEG Rhein Rollers. Um 16:00 Uhr folgt das Spiel zwischen den DEG Rhein Rollers & Friends und dem Team Hockey is Diversity. In der Pause präsentieren Nachwuchsspieler der Ratinger Ice Aliens ihr Können. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne genommen.

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