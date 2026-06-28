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Hockey is Diversity Inline Summer Bash setzt Zeichen für Vielfalt

28. Juni 20261 Mins read29
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3. HiD Inlinehockey Summer Bash by Angelo Bischoff
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Ratingen. (PM HiD) Bei der inzwischen 3. Auflage des „Hockey is Diversity Inline Summer Bash“ unterlag das Team Hockey is Diversity den DEG Rhein Rollers in der Ratinger Eissporthalle am Sandbach mit 2:6.

Für die Rhein Rollers standen unter anderem Moritz Kuckuck (Straubing Tigers) sowie DEG-Kapitän Max Faber auf dem Feld. Team Hockey is Diversity wurde von DEG-Verteidiger Nick Geitner verstärkt. Vor Spielbeginn begrüßten Dirk Sültenfuß, Uli Geitner und Hockey is Diversity-Gründer Dr. Martin Hyun die Zuschauer. In ihren Ansprachen erinnerten sie daran, dass Sport Menschen verbinden und Verantwortung übernehmen kann – gerade zum Ende des Pride Month. „Die Regenbogenflagge steht für Hoffnung, Respekt und die Freiheit, so leben zu dürfen, wie man ist. Wenn wir sie heute beim Inline Summer Bash zeigen, dann um allen zu sagen: Ihr gehört dazu. Genau dafür steht dieser Tag“, sagte HiD-Gründer Dr. Martin Hyun Hockey is Diversity bedankt sich herzlich bei allen Zuschauerinnen und Zuschauern, den Spielerinnen und Spielern sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern, die den 3. Inline Summer Bash erneut zu einem besonderen Tag gemacht haben.

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