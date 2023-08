Hockey is back â€“ Deggendorfer SC empfÃ¤ngt die Starbulls Rosenheim

Artikel anhören Deggendorf. (PM DSC) Knapp fünf Monate nach dem letzten Heimspiel der vergangenen Spielzeit kehrt der Deggendorfer SC in seine Festung an der...

Deggendorf. (PM DSC) Knapp fünf Monate nach dem letzten Heimspiel der vergangenen Spielzeit kehrt der Deggendorfer SC in seine Festung an der Trat zurück.

Am Sonntagabend um 19:30 Uhr gastiert DEL2-Aufstieger Starbulls Rosenheim zum ersten Testspiel der neuen Saison in Deggendorf.

Den Oberbayern glückte in den letzten Playoffs der ganz große Wurf: Sie bezwangen im Finale die Blue Devils aus Weiden und sicherten sich nicht nur die Oberligameisterschaft, sondern auch den Aufstieg und Rückkehr nach insgesamt sechs Jahren in die DEL2.

Nach dem großen Erfolg im Frühjahr vertrauten die Verantwortlichen der Starbulls im Sommer auf ihr Aufstiegsteam und verstärkten dieses gezielt. So ließen die Rosenheimer mit den Verpflichtungen des Stürmers C.J. Stretch und des Verteidigers Shane Hanna aufhorchen. Stretch war bereits zu früheren DEL2-Zeiten für die Oberbayern aktiv und war zuletzt Leistungsträger bei den Bietigheim Steelers in der DEL. Ein Ausrufezeichen stellte ebenfalls die Verpflichtung des Kanadiers Shane Hanna dar. Der 29-jährige Verteidiger geht in seine fünfte Saison in Europa und war bisher ausschließlich in den Topligen der jeweiligen Länder. Nach Stationen in Dänemark, Italien und der Slowakei zieht es den Offensivverteidiger nun an die Mangfall, um die Rosenheimer bei ihrer Rückkehr in die DEL2 zu unterstützen.

Beim Deggendorfer SC gilt es im ersten Testspiel primär darum, nach dem ersten Eistraining am vergangenen Mittwoch in den Rhythmus zu kommen, Spielpraxis zu sammeln und die Fitness auf dem Eis auszubauen. Karten für das Duell mit dem DEL2-Neuling gibt es bereits im Online-Ticketshop zu erstehen.

Spielbeginn am Sonntagabend ist um 19:30 Uhr. Die Partie wird auf SpradeTV übertragen.

