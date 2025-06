Hockey Arena: So spielen Hockeyfans Ã¼ber das ganze Jahr hinweg

Anzeige

Die Profis kämpfen zwar nur während der Saison um die Meisterschaft, dennoch können Hockeyfans ihre Leidenschaft für den Sport über das ganze Jahr hinweg ausleben – und das nicht nur mit den Transfer-Nachrichten, die während der Saisonpause stattfinden, denn mit Hockey-Spielen wie Hockey Arena lebt die Hockey-Leidenschaft rund um die Uhr. Allerlei Arcade-artigen Videospiele sind für Hockey bereits seit Langem bekannt, doch mit dem Online-Spiel Hockey Arena werden Fans selbst zum Manager und können ihr eigenes Team zum Erfolg führen. Mit Games geht die Saison niemals in die Pause.

Aufs virtuelle Eis

Eishockey hat in der Welt der Spiele längst Fuß gefasst! Vor allem im Arcade-Bereich mit kurzen Spielrunden ist Hockey seit Langem sehr beliebt. Mit seiner hohen Action am Eis passt der Sport ideal ins Arcade-Genre. Spiele wie Slapshot: Rebound, Puck und NHL 25 Arcade bieten schnelle, actionreiche und unterhaltsame Spielrunden. Selbst im Bereich der klassischen Unterhaltung der Casinos ist Eishockey heute zu Hause. Unter den NetBet online slots findet sich eine große Bandbreite an Spielautomaten mit unterschiedlichen Themen – darunter auch Eishockey. Der Slot Hockey Fever Penny Roller, zum Beispiel, bringt Hockey-Symbole auf die Walzen des Videoslots. Selbst Tischspiele wurden bereits vom Sport beeinflusst, wie das Live-Casino-Spiel Hockey Fever Roulette zeigt, das das Casinospiel Roulette mit der Action von Eishockey kombiniert.

Wer sich ein besonders realistisches Spielerlebnis wünscht, liegt bei den Simulationsspielen richtig. Mit EA Sports NHL hat die amerikanische Nationalliga bereits eine Spielreihe, die Spieler rund um den Globus mit realistischer Physik und hervorragender Grafik selbst aufs Eis treten lässt – und das sogar mit echten Spielern, Teams und Trikots der Liga. Doch was machen die Spieler, die sich für das Vereinsmanagement interessieren? Die spielen Hockey Arena.

Was ist Hockey Arena?

Hockey Arena ist ein Browser-basiertes Online-Spiel, in dem Spieler die Kontrolle über eigenes Team übernehmen und dieses zum Erfolg führen. Anders als bei Spielen wie der NHL-Reihe von EA verzichtet das Spiel auf High-End-Grafiken und simulierte Action am Eis, sondern setzt auf eine tiefe Simulation des Managements eines Teams. Dabei entsteht ein Text-basiertes Abenteuer, bei dem Strategie, Analysen und kluge Entscheidungen darüber entscheiden, wer am Ende die Tabelle anführt. Es gibt täglich neue Spielsimulationen, sodass Spieler sich jeden Tag einloggen können, um ihre Aufstellung und Taktiken entsprechend den (fiktiven) Entwicklungen im Hockey-Universum des Spiels anzupassen.

Ein realistischer und dynamischer Transfermarkt

Spieler können ihr eigenes Team zusammenstellen, neue Spieler erwerben und andere abgeben. Sie entscheiden über die Aufstellung des Teams und die Spielstrategien für jede Begegnung. Auch die Entwicklung von Nachwuchsspielern und das Training der Spieler stehen auf dem Programm. Doch all das geht nicht, ohne auch die wirtschaftlichen Aspekte im Auge zu behalten. Deswegen ist es auch wichtig, die finanzielle Situation des Teams im Blick zu behalten, um es zum Erfolg zu führen. Dabei kommt ein realistisches Transfersystem zum Einsatz, bei dem Spieler wie im echten Leben am Ende ihres Vertrags ablösefrei wechseln können. Zudem ist der Spielermarkt dynamisch, das heißt, hier verändert sich vieles kontinuierlich. Wer bietet mit? Wie viel sind die Spieler wert? Welche Gehaltsvorstellungen haben sie? All das und mehr ändert sich dynamisch, um ein realistisches Abbild echter Ligen wiederzugeben.

Das Browserspiel Hockey Arena gibt es bereits seit rund zwei Jahrzehnten und erfreut sich nach wie vor einer aktiven Community. Die Entwickler sind zudem auf und dran, das Spiel upzudaten und auf dem neuesten Stand zu halten, damit auch moderne Spieler sich daran erfreuen können. Erst 2025 kam die Demo einer neuen, aufgefrischten Version des Spiels heraus, die mit neuen Grafiken und einem modernen und intuitiven Interface versehen wurde. Neben der Browser-Version ist jetzt auch die Demo einer nativen Android-App verfügbar, um reibungslos auch unterwegs am Handy sein Hockeyteam zu managen. Wer also die Eishockey-Saison rund um die Uhr erleben möchte, wird mit Hockey Arena zu einem virtuellen Vereinsmanager.

Anzeige

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

*Werbehinweis – Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.

Leiden Sie unter Depressionen? Hier bekommen Sie umgehend Hilfe:

Wenn Sie selbst depressiv sind, Selbstmord-Gedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de).

Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.