Hochtalentierter StÃ¼rmer kehrt zu den Blue Devils zurÃ¼ck

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden dürfen einen ganz besonderen Neuzugang begrüßen: Paul Vinzens hat einen U21-Fördervertrag unterschrieben und kehrt somit zur Saison 2025/2026 in seine Heimat zurück.

Mit gerade einmal viereinhalb Jahren hat er seine ersten Schritte auf dem Eis bei den Young Blue Devils gemacht und ist somit ein echtes Eigengewächs.

Nach seinem Wechsel 2018 an die RB Hockey Akademie hat der talentierte 19-jährige Stürmer eine beeindruckende Entwicklung genommen. Im Nachwuchsbereich und in der Alps Hockey League (AlpsHL) konnte er sich national wie international beweisen. In der vergangenen Saison erzielte er in 19 AlpsHL-Einsätzen zehn Tore und neun Vorlagen. Zudem wurde er in sechs Spielen beim EHC Red Bull München in der DEL eingesetzt. Auch im Trikot der deutschen Nationalmannschaft sammelte der Rechtsschütze bereits wertvolle Erfahrungen, zuletzt bei der diesjährigen U20-Weltmeisterschaft in Ottawa.

Jetzt schlägt Paul Vinzens ein neues Kapitel auf – dort, wo alles begann. Mit seiner Rückkehr steht nach zwei Jahren wieder ein Spieler aus dem eigenen Nachwuchs fest im Kader der Blue Devils. Zuletzt gehörte Philipp Siller als Weidener Eigengewächs dem Team von Sebastian Buchwieser an.

Sportlicher Leiter Jürgen Rumrich: „Ich freue mich besonders, dass wir mit Paul wieder einen Spieler im Team haben werden, der in Weiden das Eishockeyspielen gelernt hat. Er ist noch am Anfang seiner Karriere, konnte aber schon viel Erfahrung national wie international sammeln. Mit seinen läuferischen und spielerischen Fähigkeiten hat er sicherlich das Zeug, ganz weit in seiner sportlichen Zukunft zu kommen. Wir wollen ihn bei diesem Weg bestmöglich unterstützen, fordern und fördern.“

Paul Vinzens: „Es war von klein auf mein Traum, für die Blue Devils im Profi bereich aufzulaufen. Weiden hat in den letzten Jahren etwas richtig Gutes aufgebaut, und die DEL2 ist die perfekte Liga, um den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Umso schöner, dass ich diesen Weg in meiner Heimat gehen kann. Mein Ziel ist es, mich täglich weiterzuentwickeln, von den erfahrenen Spielern zu lernen und mit Einsatz und Spielwitz meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV