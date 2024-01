Hochklassiges Eishockey in Erding: Am Freitag kommt der HC Landsberg

Erding. (PM Gladiators) Turbulent war die Woche bei den Erding Gladiators. Am Dienstag trennte man sich von Trainer Felix Schütz. Der neue Mann an...

Am Dienstag trennte man sich von Trainer Felix Schütz. Der neue Mann an der Bande des Tabellenführers ist Thomas Daffner. “Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht. Uns ist bewusst, dass der Entschluss und der Zeitpunkt polarisiert. Letztendlich sind wir aber davon überzeugt, den richtigen Schritt im Sinne der Erding Gladiators getan zu haben. Wir werden dazu am Freitag nach der Pressekonferenz ein Statement abgeben. Dieses können alle Stadionbesucher über die Leinwand im VIP Silber Bereich vor der KBS Baustrom Lounge mitverfolgen. Jetzt heißt es aber, sich auf die restlichen Vorrundenspiele und dann auf die Play-Offs zu konzentrieren. Dort müssen wir in jedem Spiel und gegen jeden Gegner von der ersten Minute an unser bestes Eishockey spielen”, so Pressesprecher David Whitney.

“Ich bedanke mich bei der Abteilungsleitung für das in mich gesetzte Vertrauen. Wir haben ein herausragend gutes Team, ich freue mich auf die Aufgabe. Unser Ziel ist es den Meistertitel nach Erding zu holen und mit der U20 den Aufstieg in die DNL3 zu erreichen”, erläutert Thomas Daffner.

Einspielen auf die “5. Jahreszeit” können sich die Herzogstädter ab Freitag. Um 20 Uhr gastiert der Oberliga-Absteiger HC Landsberg in der Stadtwerke Erding Arena. Am Sonntag reist der TSV Erding nach Schongau. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

Um die unbeliebten Pre-Play Offs zu vermeiden, muss Landsberg alles in die Waagschale werfen. Aktuell belegen die Lechstädter mit 53 Punkten zwar den fünften Rang, doch lauern der EHC Klostersee mit nur drei Punkten sowie der EHC Königsbrunn bei einem Spiel und vier Punkten weniger auf den Rängen sechs und sieben. Platz sechs garantiert den sicheren Play-Off Einzug. Um wichtige Punkte aus Erding zu entführen, müssen die Topscorer Frantisek Wagner (44 Punkte) sowie Lars Grözinger (36 Punkte) ihre Scorerqualitäten unter Beweis stellen. Wie stark die River Kings sind beweist die Rückrundentabelle. Dort hat das Team von Trainer Hoffmann nur drei Punkte weniger auf dem Konto als die Gladiators.

In Reichweite der Pre-Play Offs liegt die EA Schongau. Die Mammuts haben als Elfter zwei Punkte Rückstand auf den Zehnten Ulm. Nach einem holprigen Saisonstart fing sich die EA spätestens mit dem Wechsel auf der Trainerposition. Routinier Ken Latta übernahm das Zepter. Die auffälligsten Akteure sind der Finne Ville Saloranta sowie Marius Klein. Sie führen mit jeweils 48 Punkte die interne Scorerliste an. “Für unsere Gegner geht es in den verbleibenden Vorrundenpartien noch um wichtige Punkte. Da gebietet es die sportliche Fairness nichts herzuschenken. Nichtsdestotrotz werden wir angeschlagene Spieler schonen und gehen für die Play-Offs kein Risiko ein”, so Whitney weiter. Verzichten muss der Tabellenführer am Wochenende auf die verletzten Bastian Cramer, Florian Zimmermann, Simon Franz sowie den erkrankten Tomas Plihal.