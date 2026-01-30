Hochkarätiger Neuzugang für den EV Fürstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck. (PM EV FFB) Der EV Fürstenfeldbruck vermeldet kurz vor den letzten vier Hauptrundenspielen in der Landesliga einen hochkarätigen Zugang für seine Offensivabteilung.

Der 21 Jahre alte Benedikt Bürgelt (zuletzt Herner EV Miners / Oberliga) schließt sich der Ersten des EVF an.

Bürgelt begann seine Eishockeykarriere als Kind beim EVF im Brucker Eisstadion. Über Germering und München führte ihn sein Weg in die EC Red Bull Salzburg Hockey Academy. In der Saison 2023/2024 lief er für die Iserlohn Young Roosters in der DNL auf und war mit 45 Punkten in 33 Ligaspielen Topscorer seiner Mannschaft. Parallel sammelte er seine ersten Einsätze und Punkte in der Oberliga. In der folgenden Saison war Bürgelt fester Bestandteil des Oberligateams der Herne Miners und kam in 43 Spielen auf 15 Punkte (drei Tore und zwölf Assists).

Manuel Vilgertshofer, Leiter der ersten Mannschaft sagt zur Verpflichtung des 21-Jährigen: „Wir freuen uns riesig, wenn ein Spieler aus Fürstenfeldbruck solche Schritte in der großen Eishockeywelt geht und wir freuen uns natürlich auch riesig, dass er wieder zu seinem Heimatverein zurückkommt. Er hat einen absolut tollen Charakter und wird nicht nur auf dem Eis ein Gewinn sein, sondern auch in der Kabine.“

Auch EVF-Trainer Philipp Steidle ist voll des Lobes für Bürgelt: „Im Training sieht jeder, welche Ausbildung er hat. Sowohl schlittschuhtechnisch als auch an der Scheibe macht er einen absolut positiven Eindruck. Auch menschlich ist er ein absoluter Gewinn.“

Benedikt Bürgelt selbst hat ein klares Ziel für die Mannschaft: „In die Play-offs zu kommen, das ist das Ziel von uns allen, dass ist das, was uns alle anspornt und natürlich versuchen wir das. Wenn man auf dem Eis steht, will man erreichen, was zu erreichen geht.“ Dazu will Bürgelt seinen Teil beitragen. Gefragt nach seinen persönlichen Zielen erklärt er: „Zu sagen, ich komme jetzt hier her und mache so und so viele Tore – nein, das mache ich nicht. Natürlich wird viel auf einen geschaut, weil jeder Erwartungen hat. Aber ich mache da mein Ding und weiß schon, wie ich Gas gebe, und dann schauen wir, was dabei rauskommt.“

Benedikt Bürgelt wird beim EVF die Rückennumer 15 tragen. Beim Heimspiel gegen den SC Forst am 02. Februar soll er voraussichtlich sein Debüt für die Brucker Erste geben.

