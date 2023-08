HochkarÃ¤tiger Neuzugang: Florian LÃ¼sch wechselt zum EHC

Artikel anhören Bayreuth. (PM EHC) Als ersten Neuzugang für die anstehende Landesligasaison konnten die Bayreuther Verantwortlichen einen richtigen Kracher an Land ziehen. Florian Lüsch...

Artikel anhören Artikel anhören

Bayreuth. (PM EHC) Als ersten Neuzugang für die anstehende Landesligasaison konnten die Bayreuther Verantwortlichen einen richtigen Kracher an Land ziehen.

Florian Lüsch kommt vom EV Lindau und wechselt vom Bodensee an den Roten Main.

Der 30jährige Angreifer hat in seiner bisherigen Laufbahn 219 Einsätze in der DEL2 und 316 Spiele in der Oberliga absolviert. Nach ersten Erfahrungen im Seniorenbereich in Neuwied, Chemnitz und Erfurt gelang ihm schließlich der Durchbruch bei den Dresdner Eislöwen in der DEL2. Anschließend spielte er zwei Saisons für die Lausitzer Füchse, ehe es ihn nach Lindau zog. Von einem einjährigen Gastspiel in Selb abgesehen, verbrachte der gebürtige Ebinger fünf Spielzeiten bei den „Islanders“, wo er in den letzten Jahren eine feste Größe war. Inzwischen hat sich sein Lebensmittelpunkt auch aus beruflichen Gründen nach Oberfranken verlagert, was ihn auch zu seinem Engagement beim EHC ermutigt hat.

4360 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten