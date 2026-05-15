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SC Riessersee

Hochkarätiger Auftakt im Olympia-Eissportzentrum

SCR lädt zum Vorbereitungsturnier im August

15. Mai 20261 Mins read80
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Olympia Eisstadion Garmisch Partenkirchen - © by Sportfoto-Sale (MK)
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Garmisch. (PM SCR) Gleich zu Beginn der Vorbereitung wartet auf den SC Riessersee und seine Fans ein echtes Highlight: Am 22. und 23. August steigt im Olympia-Eissportzentrum ein hochklassig besetztes Vorbereitungsturnier, das bereits früh in der Saison erste echte Standortbestimmungen verspricht.

Mit den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser und dem EC Bad Nauheim reisen gleich zwei etablierte DEL2-Vereine nach Garmisch-Partenkirchen. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die Saale Bulls Halle, einen ambitionierten Vertreter aus der Oberliga Nord. Gemeinsam mit dem Gastgeber SC Riessersee ist damit ein attraktives und sportlich reizvolles Turnier garantiert.

Für die Weiß-Blauen ist das Turnier weit mehr als nur der Start in die Vorbereitung. Bereits wenige Tage nach dem Trainingsauftakt unter dem neuen Cheftrainer Leif Carlsson bietet sich die Gelegenheit, sich vor heimischem Publikum erstmals zu präsentieren und gegen starke Konkurrenz den ersten Härtetest zu absolvieren.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl blickt mit Vorfreude auf das August-Wochenende: „Für uns ist dieses Turnier gleich zum Start der Vorbereitung ein echtes Highlight. Mit Weißwasser und Bad Nauheim kommen zwei etablierte DEL2-Mannschaften nach Garmisch, dazu mit Halle ein sehr ambitionierter Oberligist. Genau solche Spiele brauchen wir früh in der Vorbereitung. Gleichzeitig ist es für unsere Fans die erste Gelegenheit, die neue Mannschaft im Olympia-Eissportzentrum live zu erleben.“

Mit dem Turnier setzen die Verantwortlichen des SC Riessersee früh ein Ausrufezeichen. Attraktive Gegner, erste Antworten auf dem Eis und die Rückkehr des Eishockeys ins Olympia-Eissportzentrum – besser könnte der Auftakt in die neue Saison kaum sein.

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